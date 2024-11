Train surfing, l'assurda sfida social: in Austria si schiantano contro un ponte, sono gravi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si torna a parlare di Train surfing, la pericolosissima sfida social che spopola fra i giovani; stavolta il caso arriva dall'Austria, e sta facendo parecchio clamore, perché due dei ragazzi che hanno partecipato alla challenge si trovano in condizioni critiche. Questo tipo di competizione consiste nel mantenersi in piedi sul tetto di un treno mentre il mezzo si trova in corsa e purtroppo, stavolta, gli adolescenti hanno finito con lo schiantarsi contro un ponte. Gli effetti sono stati devastanti.

Il gravissimo incidente

Secondo quanto riferito dai quotidiani esteri, l'episodio si è verificato martedì scorso, intorno alle 16.00 (ora locale), a Vienna, in Austria. Un gruppo di adolescenti è salito sul tetto della linea della metropolitana U4 dalla direzione di Hütteldorf, un quartiere del distretto di Penzing. Due ragazzi originari della Repubblica Ceca, di 17 e 18 anni, si stavano facendo riprendere da un amico mentre "surfavano" sul tetto del treno in corsa - si parla di circa 50 km/h - ma si sono accorti troppo tardi del ponte pedonale all'ingresso della stazione di Schönbrunn, sempre più vicino.

Nessuno dei due sarebbe riuscito a evitare l'impatto, che è avvenuto in maniera assai violenta. Nel video, molto crudo, si vede chiaramente uno dei ragazzi rimasto a terra, con una pozza di sangue che si allarga sotto il suo viso. L'allarme è stato dato subito e i due ragazzi feriti sono stati trasportati di corsa in ospedale. Stanto a Vienna Rescue, sono state necessarie delle manovre di rianimazione. Un terzo ragazzo - un 16enne di Vienna - è invece scappato ed avrebbe riportato ferite lievi; il quarto giovane, appena 13enne, è rimasto illeso.

Sotto choc il conducente del treno, che ha ricevuto un supporto psicologico. A seguito dell'incidente, il servizio sulla U4 è stato temporaneamente interrotto tra Meidling Hauptstraße e Braunschweiggasse.

Un portavoce dell'ospedale per incidenti di Meidling ha fatto sapere che il ragazzo di 18 anni è ancora in pericolo di vita, mentre il 17enne ha riportato ferite potenzialmente letali e si trova in condizioni critiche.

La pericolosità delle sfide social

Le autorità di vari Paesi stanno cercando di combattere questo pericoloso fenomeno. L'episodio di Vienna è infatti soltanto l'ultimo di una lunga serie, perché questa sfida non è in voga solo in Austria, ma anche in altre Nazioni.

Sono noti gli incidente avvenuti sulla metropolitana di New York. Persino in Italia abbiamo assistito a casi di questo genere. Lo scorso luglio un ragazzo di 18 anni ha rischiato la vita viaggiando aggrappato a un treno Intercity della tratta Civitanova Marche-Pescara. Tutto per dei like sui social.