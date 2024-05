"Troppo bianco per una divorziata". La frecciata della regina Elisabetta contro Meghan

Il 19 maggio 2018 il principe Harry e Meghan Markle si sposavano nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Sei anni dopo le cose sono andate diversamente da come i sudditi inglesi si aspettavano. La rottura tra Harry e la famiglia reale ha portato il secondogenito di re Carlo a lasciare il suo paese per trasferirsi in pianta stabile negli Stati Uniti al fianco della moglie per vivere una vita da ricchi ma senza i doveri e gli oneri reali. Sei anni dopo le nozze, però, è venuto a galla anche un retroscena legato all’abito da sposa che Meghan Markle ha indossato e che non piaceva affatto alla regina Elisabetta.

L'abito da sposa di Meghan

Per il giorno del suo regale matrimonio con il principe Harry Meghan Markle scelse di indossare due abiti: uno per il rito in chiesa e uno per il ricevimento. Il vestito indossato dall'attrice per il "sì" fu disegnato da Clare Waight Keller per la maison francese Givenchy e costò oltre 265mila dollari, pagati - si vocifera - dalla stessa Meghan. L'abito, in stile americano senza sfarzi e decisamente semplice, ha comportato quasi 4mila ore di progettazione per il velo, otto prove e cinque mesi di comunicazioni segretissime e avrebbe dovuto ricordare lo stile di Audrey Hepburn. Ma il colore scelto da Meghan in accordo con la stilista non incontrò il favore della compianta regina Elisabetta II, che lo criticò con le sue confidenti.

Il giudizio della regina Elisabetta

Secondo la sovrana, l'abito di Meghan Markle sarebbe stato troppo candido e dunque inadeguato per una donna divorziata come lei. Infatti, l'attrice americana era stata precedentemente sposata con il produttore cinematografico Trevor Engleson, dal quale si era separata quattro anni prima del sì con il principe Harry. A riferire ciò che pensava Elisabetta II dell'abito della futura nuora è stata la biografa reale Ingrid Seward che, nel suo ultimo libro sulla defunta sovrana, ha riferito delle confidenze fatte dalla regina a sua cugina. "Dal punto di vista del monarca, non era appropriato che una donna divorziata si risposasse in chiesa e sembrasse così sgargiantemente vergine nell'abito bianco scelto", riferisce la scrittrice reale. La confidenza, che la defunta regina avrebbe fatto alla cugina Lady Elizabeth Anson, sarebbe arrivata anche all'orecchio di Meghan già al tempo delle nozze.

