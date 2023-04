"Sistema corrotto e manipolato da Soros": La sfida di Trump a giudice e procuratore

" Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere ". Rientrato da New York al termine di una giornata storica, nella quale è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato, Donald Trump ha lanciato un chiaro messaggio da Mar-a-Lago, in Florida. Il tycoon ha parlato per circa mezzora, arringando i suoi sostenitori, che dal canto loro lo hanno accolto al grido di " Usa, Usa! ".

L'affondo di Trump

Prima del comizio fiume, a dire il vero, Trump aveva rotto il silenzio attraverso il social network Truth. Sulla via del ritorno verso il suo bunker, l'ex inquilino della Casa Bianca ha scritto che " nulla è stato fatto illegalmente ". " Bragg ha chiuso New York, ha mobilitato 38.000 agenti e spenderà 200.000 dollari di fondi della città per un accordo di non divulgazione legale da 130.000 dollari ", ha poi concluso.

Ma il vero e proprio attacco rivolto verso Bragg è arrivato poco dopo, quando The Donald, in una telefonata con i suoi sostenitori, ha definito l'indagine in corso " una farsa ". " Oggi è stata una grande giornata perchè, come sapete quest'indagine è una farsa ", ha detto Trump. " Un'indagine ", ha proseguito l'ex presidente, " organizzata dalla sinistra radicale che odia l'America. E ne abbiamo altre nei prossimi mesi, ma stiamo vincendo da otto anni e continueremo a vincere ".

L'attacco ai procuratori

Le autorità giudiziarie di New York erano state chiare: non incitare alla violenza. Pur risultando meno combattivo del solito, Trump ha puntato il dito contro il " sistema giudiziario corrotto, diventato ormai illegale ". " Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America ", ha aggiunto dalla Florida, sul palco insieme ai figli Eric e Donald jr, mentre erano assenti la moglie Melania e la figlia ed ex consigliera, Ivanka.

Il magnate ha ribadito che tutte le indagini a suo carico sono " persecuzioni politiche ", per poi sparare a zero contro Bragg, " pagato da George Soros ", e contro gli altri procuratori coinvolti nella vicenda. Tutti, a detta di Trump, sarebbero strumenti della " sinistra radicale " che hanno l'obiettivo di " fermarlo ad ogni costo ".

Anche l'indagine della procura di Atlanta, in Georgia, per Trump è " un caso falso per interferire nelle elezioni del 2024 e dovrebbe essere archiviata subito ". L'ex leader repubblicano ha in seguito definito " perfetta " la telefonata in cui fece pressioni per ribaltare il voto del 2020 in quello stato.

"Biden? Vuole la terza guerra mondiale"

Trump non ha risparmiato neppure Joe Biden e l'ex avversaria Hillary Clinton per l'email gate, accusando il Partito Democratico di avere " spiato " la sua campagna elettorale e di averlo " costantemente attaccato con indagini fraudolente ". L'ex presidente, che si è dichiarato non colpevole di tutti i 34 capi d'accusa emessi a suo carico, ha quindi attaccato il governo federale, accusando l'amministrazione Biden di " sfruttare il sistema giudiziario statunitense, ormai diventato fuorilegge, per vincere le elezioni ".

" Vuole la terza guerra mondiale ", ha affermato Trump contro il presidente americano sostenendo che " quando era senatore ne ha combinate di tutti i colori ma nessuno lo ha arrestato ". In merito ai documenti classificati ritrovati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) proprio a Mar-a-Lago, la scorsa estateil tycoon ha anche attaccato l'attuale presidente, ribadendo nuovamente di avere declassificato tutti i documenti ritrovati nella sua residenza privata dalle autorità.