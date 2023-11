Trump in aula e la sfida ai giudici: "Giornata nera per il nostro Paese"

Nuova puntata della lunga saga giudiziaria del'ex presidente Donald Trump, giunto puntuale oggi alle ore 10.00 locali (le 16.00 in Italia) per l'interrogatorio nel processo civile a New York che riguarda il suo impero immobiliare. Ad attenderlo, il giudice Arthur Engoron, già accusato dall'ex presidente di essere "un radicale che odia Trump", e che gli ha già inflitto due multe salate per avere infranto l'obbligo del silenzio con interventi sui social media.

Cameras briefly allowed inside the courtroom before Trump is set to testify. pic.twitter.com/7RGg4vRZNf — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 6, 2023

Il duello in aula tra Trump e Engoron

Alle telecamere è stato concesso di accedere solo per brevi istanti. A seguire, sono state escluse poichè New York è uno degli Stati con le regole più stringenti in fatto di riprese dei processi: le telecamere sono vietate nella maggior parte delle aule di tribunale fin dagli anni Trenta.

Il clima si è scaldato già dalle prime battute: durante il suo interrogatorio, Trump ha ripetutamente discusso con il giudice Engoron che, alzando la voce, ha chiesto ai suoi difensori di stare seduti e di "controllare" il loro cliente, minacciando di esonerarlo dalla deposizione per il suo atteggiamento. "Questo non è un comizio politico, è un aula di tribunale", ha ammonito. Poco prima il tycoon aveva attaccato Engoron affermando di essere "certo che sentenzierà contro di me perché ha sempre sentenziato contro di me". "Signor Trump, per favore risponda semplicemente alle domande. Può attaccarmi, può fare quello che vuole, ma risponda alle domande", lo ha messo in guardia il giudice.

L'ex presidente si è infuriato sempre di più per le domande dell'accusa sulla sopravvalutazione del suo patrimonio immobiliare. "Il vostro caso era che non avevo soldi", ha detto Trump. "Mi avete fatto causa sostenendo che Trump non aveva soldi e ha scritto cose false e ha frodato le banche…". "E questo anche se le banche sono state ripagate per intero, non c'è stato alcun danno, niente, tutti hanno ricevuto i loro soldi per intero, non c'è stata alcuna vittima", ha aggiunto. "Le banche non sanno nemmeno cosa ci stanno a fare in questo processo". Il tycoon ha anche invocato i termini di prescrizione per alcuni documenti del 2014 di cui gli era stato chiesto conto.

La faida di Trump contro il procuratore James

Il procuratore generale di New York Letitia James aveva accusato la Trump Organization di aver gonfiato il valore dei suoi beni di miliardi di dollari per ottenere prestiti bancari e condizioni assicurative più favorevoli. Nonostante Trump e i suoi figli non rischiano il carcere, in gioco c'è una richiesta di danni per 250 milioni di dollari oltre alla potenziale rimozione dalla direzione dell'azienda di famiglia. In dirittura d'arrivo presso il tribunale di Manhattan l'ex presidente ha rincarato la dose, scagliandosi contro la giudice "corrotta e razzista" James, accusandola di essere "sostenuta finanziariamente da George Soros".

"Mi preparo per recarmi al tribunale di Lower Manhattan per testimoniare in uno dei tanti casi che sono stati istigati e portati avanti dal mio avversario politico, il corrotto Joe Biden, attraverso agenzie e surrogati, a fini di interferenza elettorale. Questa è la prima volta che questo metodo di frode elettorale viene utilizzato in modo così sfacciato negli Stati Uniti come arma politica! Per lo è più usato nei paesi del terzo mondo": così aveva tuonato il tycoon poco prima della sua comparizione dal suo social Truth, poco prima di essere interrogato. "Ho un giudice davvero prevenuto, cattivo.... ma spesso smentito (in appello, ndr), un procuratore generale razzista, malvagio e corrotto, ma un caso che, secomdo quasi tutti i giuristi, ha merito zero. Una giornata nera per il nostro Paese. Caccia alle streghe!", ha ggiunto.

Trump in testa nei sondaggi

Trump potrebbe sfruttare a suo vantaggio la carta della "persecuzione giudiziaria" in vista delle primarie e delle presidenziali del prossimo anno: l'incumbent è in vantaggio sul presidente in carica Joe Biden in cinque dei sei Stati chiave in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Questo è il panorama che emerge da un nuovo sondaggio effettuato dal New York Times e dal Siena College. Secondo il quotidiano, dall'indagine demoscopica emergono i dubbi diffusi dell'elettorato statunitense in merito all'età avanzata del presidente in carica, e l'insoddisfazione crescente per la gestione dell'economia e una serie di altre questioni, incluse le crisi internazionali. Il sondaggio attribuisce a Trump vantaggi compresi tra quattro e dieci punti percentuali negli Stati di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania. Biden risulta invece in vantaggio di due punti percentuali nel Wisconsin. Il sondaggio ha coinvolto 3.662 elettori registrati ed è stato effettuato tra il 22 ottobre e il 3 novembre.

Dal sondaggio emerge però una insoddisfazione diffusa e trasversale nei confronti del presidente in carica: la maggioranza degli elettori consultati afferma che le politiche di Biden li abbia danneggiati personalmente. Il sondaggio rivela anche lo sgretolamento della coalizione multirazziale e multigenerazionale che aveva sostenuto il presidente in carica alle ultime elezioni: il sostegno a Biden tra gli elettori sotto i 30 anni è superiore di appena un punto percentuale a quello espresso nei confronti di Trump, il margine goduto dal presidente tra gli elettori ispanici è sceso a percentuali a singola cifra, e il suo vantaggio nelle aree urbane è la metà in termini percentuali rispetto a quello goduto da Trump nelle regioni rurali del Paese.