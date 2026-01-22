"Mondo più pacifico di un anno fa": prende forma il Board of Peace di Trump

A margine del World Economic Forum, oggi è il giorno della cerimonia di firma della carta istitutiva del Board of Peace, l’iniziativa internazionale promossa da Donald Trump. "Tutti vogliono essere parte di questa giornata e stiamo lavorando con molti altri inclusi l'Onu", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla cerimonia di in corso a Davos. "La pace in Medio Oriente oggi c'è", ha aggiunto. Alla vigilia dell’evento, il quadro che è emerso, tuttavia, è quello però di un debutto divisivo, segnato da adesioni selettive e da assenze politicamente rilevanti, soprattutto in ambito europeo. "Abbiamo posto fine a 8 guerre e un'altra terminerà molto presto, quella che pensavo fosse la più semplice, invece è la più difficile", ha annunciato Trump riferenosi all’Ucraina.

Trump ha firmato lo Statuto e ha invitato sul palco i 20 rappresentanti dei paesi che hanno aderito al Consiglio, con lui sul palco il genero Jared Kushner, il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato statunitense Steve Witkoff. Tony Blair è fra gli ospiti di rilievo, essendo stato nominato nel Consiglio esecutivo, che dovrebbe "rendere operativa" la visione del consiglio riguardo alla transizione postbellica di Gaza. A Davos è presente anche Nikolay Mladenov, politico bulgaro nominato nel Board in qualità di Alto Rappresentante.

Tra i capi di governo ci saranno il presidente argentino Javier Milei e il presidente indonesiano Prabowo Subianto, entrambi alleati di Trump; il presidente del Paraguay Santiago Peña, il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban. Tra i partecipanti figurano anche ministri e diplomatici provenienti, tra gli altri, dall'Arabia Saudita, dal Bahrein, dalla Turchia e dal Marocco. Tra le presenze internazionali confermate o attese figura la Turchia, che dovrebbe essere rappresentata dal ministro degli Esteri Hakan Fidan, incaricato di firmare la carta a nome del governo di Ankara. La partecipazione turca è considerata uno dei segnali politici più chiari di sostegno all’iniziativa.

Alla firma di oggi non hanno preso parte Regno Unito, Francia, Italia e diversi Paesi nordici. Le rispettive cancellerie hanno fatto sapere che non intendono aderire al nuovo organismo o che, in ogni caso, non saranno rappresentate alla cerimonia. "C'è un'enorme mole di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari", ha dichiarato la titolare del Foreign Office britannico. Per poi entrare nel merito delle preoccupazioni rispetto a una presenza del presidente russo: "Si tratta di un trattato legale che solleva questioni molto più ampie, quando non abbiamo ancora visto alcun segnale da parte sua che ci sarà un impegno per la pace in Ucraina". I dubbi avanzati da Londra riguardano anche il fatto che l'organismo prevede uno statuto tale da non limitarne il ruolo alla sola Striscia, con la possibilità di creare una rivalità rispetto all'Onu.

Alcuni leader aderenti non sono attesi alla cerimonia.

Tra questi il presidente russo, la cui adesione è stata annunciata da Trump ma senza conferma di una partecipazione fisica, e il primo ministro israeliano, indicato come favorevole all’iniziativa ma non presente alla firma.