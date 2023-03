“Ero come lei”. La strana amicizia tra Sarah Ferguson e Meghan Markle

Tra le prime persone ad accogliere Meghan Markle alla corte britannica ci fu Sarah Ferguson. Complice una certa affinità caratteriale, seppur con le dovute distinzioni, le due sarebbero diventate subito amiche. “Fergie” non ha mai nascosto la sua ammirazione per la duchessa, però dopo la Megxit le sue opinioni entusiaste si sarebbero piuttosto ridimensionate, lasciando spazio a una linea di condotta più prudente, attenta a non urtare la royal family, in particolare il nuovo sovrano Carlo III.

Primo incontro al Royal Lodge

“…Sentivo che era arrivato il momento di farle conoscere la mia famiglia” , scrive Harry nel suo libro “Spare. Il Minore”, a proposito dell’arrivo di Meghan a Palazzo. Il principe voleva che i parenti incontrassero la sua futura moglie, era ansioso di sapere la loro opinione. Pensò immediatamente di presentarla a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea (ma i due vivono ancora insieme). Chi meglio di lei, che era stata amica e confidente di Lady Diana, poteva dare il benvenuto in famiglia alla sua fidanzata? “…Prima fermata: Royal Lodge. Per incontrare Fergie, perché Meg conosceva già sua figlia Euge, e Jack, quindi ci sembrava logico iniziare da lei. Ma mentre ci avvicinavamo al Royal Lodge, ricevetti un messaggio sul telefono. C’era la nonna…”.

Le cose non andarono come Harry si era immaginato. Lui e Sarah istruirono Meghan in pochi secondi, dicendole come doveva comportarsi di fronte alla regina Elisabetta, cosa dire e cosa non dire, come fare l’inchino. Quello stesso inchino che Meghan avrebbe ricordato sia durante l’intervista con Oprah, nel marzo 2021, sia nel documentario Netflix, nel dicembre 2022. In quest’ultima occasione lo mimò in maniera ostentata, ironica, talmente fuori luogo da far indignare i cittadini britannici.

Durante quell’incontro particolare e inatteso Sarah Ferguson e la futura duchessa di Sussex avrebbero scoperto di avere molte cose in comune, di essere simili. Una sintonia che Meghan non avrebbe trovato né in Kate Middleton, né in Camilla. Quel giorno sarebbe iniziata una nuova amicizia, un’alleanza basata sulla reciproca simpatia, ma forse non così forte da reggere l’impatto della Megxit.

“Non conosco bene Meghan”

Sarah Ferguson non mancò di far sentire il suo sostegno a Meghan Markle. In un’intervista a Vogue Arabia, nel 2019, si espresse in merito ai primi attriti tra i Sussex e la royal family, affermando: “Deve essere difficile per Meghan, posso immedesimarmi in lei. Credo che sia moderna e favolosa. Prima era famosa. È [una ragazza] incredibile. Perché non può essere celebrata?...Ci sono passata anch’io e sono ancora nella stessa situazione. C’è sempre qualcosa di negativo…Detesto il bullismo e sono talmente dispiaciuta per il dolore che devono affrontare, perché l’ho affrontato anche io”.

Parole di solidarietà in cui Sarah paragona la sua vita a quella di Meghan, sottintendendo che entrambe siano delle outsider nella royal family. C’è un fondo di verità in questa teoria, ma le situazioni in cui si sono trovate le due sono piuttosto differenti. Per questo il paragone sarebbe abbastanza forzato. La Ferguson si è adattata alle regole di corte, la duchessa di Sussex no e, anzi, viene da pensare che non ci abbia neanche provato davvero. Questa sarebbe l’impressione. Infatti i tabloid non escludono che, giunta a corte, la moglie di Harry possa aver immaginato il Palazzo reale come una sorta di set cinematografico con risonanza planetaria, non come un piccolo universo caratterizzato da regole ferree, in cui lo scopo principale è il servizio alla Corona.