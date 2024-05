Turbolenze sopra la Turchia: 12 feriti sul volo Doha-Dublino

Nuovo incidente ad alta quota dopo quello sul volo Londra-Singapore del 21 maggio, che ha causato un morto e oltre 80 feriti. Un Boeing 787 della Qatar Airlines decollato da Doha e diretto a Dublino è stato travolto da una forte turbolenza mentre sorvolava i cieli della Turchia. All’atterraggio in Irlanda, il personale medico è intervenuto per soccorrere i passeggeri e il personale. Il bilancio provvisorio è di 12 feriti.

“ Il volo Qatar Airways QR017 proveniente da Doha è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Dublino poco prima delle 13 di domenica ”, ha spiegato Graeme McQueen, responsabile delle relazioni con i media dell'operatore dell'aeroporto della capitale irlandese. “A ll'atterraggio, l'aereo è stato accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e il nostro dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso, a causa di sei passeggeri e sei membri dell'equipaggio che hanno riportato feriti dopo che l'aereo ha subito turbolenze mentre era in volo sulla Turchia ”.

Non è ancora chiaro in quale punto dello spazio aereo turco il Boeing abbia incontrato la turbolenza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’analisi dei dati satellitari e la lettura dei “Sigmet” emessi (informazioni sui fenomeni meteorologici forti, osservati e/o previsti in una data area) mostra che in più della metà della penisola anatolica erano segnalate perturbazioni di lieve entità all’orario del passaggio del volo della Qatar Airways. L’unico punto in cui questi fenomeni metereologici si incrociavano con la traiettoria del velivolo era nella parte settentrionale della Turchia. Per quanto riguarda il numero di feriti, esso potrebbe essere spiegato dal fatto che, solitamente, due ore dopo il decollo viene servito il pasto a bordo e, a meno che non via siano segnali dalla cabina di pilotaggio, i passeggeri non hanno le cinture allacciate poiché è stata raggiunta la quota di crociera.

L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo quello che ha visto coinvolto il volo SQ321 della Singapore Airlines. Una fortissima turbolenza ha fatto perdere quasi duemila metri di quota all'aereo in soli tre minuti e ha provocato la morte per infarto di Geoffrey Kitchen, un cittadino britannico di 73 anni, e il ferimento di decine tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Di questi, 20 sono stati ricoverati inall’ospedale Samitivej Srinakarin di Bangkok, dove l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza, mentre altri 27 sono stati dimessi dopo una breve permanenza nella struttura.