Twitter, rimossa l'insegna X: è troppo luminosa e disturba i residenti

È di pochi giorni fa il "cambio di pelle" di Twitter, che ha detto addio all'iconico uccellino blu, sostituito da una X. È stato lo stesso Elon Musk a comunicare la novità ai suoi utenti, parlando del cambio d'immagine imminente. "Diremo addio al marchio Twitter e, a poco a poco, a tutti gli uccelli ", aveva scritto il patron di Tesla. Detto fatto. È arrivata la X.

La lettera non è comparsa solo sul social, ma addirittura sul tetto della sede centrale di Twitter a San Francisco. Una X gigantesca, e ben visibile a tutti. Forse troppo, dato che, a causa dell'intensa luminosità, qualcuno si è lamentato e l'insegna è stata rimossa.

La protesta

Insomma, in tanti preferivano di gran lunga il vecchio cinguettio rispetto al “faro” comparso sulla sommità della sede dell'azienda. Dopo oltre dieci anni, le lettere dell'insegna sono state tolte in favore della sola X largamente illuminata.

I residenti di Market Street si sono lamentati della luce fortissima, considerata decisamente invadente, oltre che irrispettosa nei confronti del vicinato. Le lamentele sono state così tante che domenica scorsa il logo X è stato spento tutto il giorno, ma non finirà qui. Sono in tanti ad essere letteralmente sul piede di guerra.

Pubblicando le immagini della sede centrale di Twitter, il giornalista Christopher Beale ha spiegato che quello era ciò che si vedeva dal salotto di casa sua. “Questa è la mia vita ora” , ha scritto nel suo post. Parlando con Cbs, si è lamentato di avere dei problemi a causa della luce del nuovo logo. Impossibile guardare un film, ad esempio, a causa del forte bagliore. C'è stato poi chi si è lamentato perché le luci disturbano i bambini, o le persone anziane.

In totale sono più di venti, al momento, i residenti che si sono rivolti alle autorità locali, che hanno infine deciso di procedere con dei controlli. A quanto pare, infatti, l'insegna sarebbe stata posizionata senza previa autorizzazione.

La X è stata rimossa

Gli ispettori edili di San Francisco hanno esaminato la situazione, e secondo il loro giudizio la grossa X potrebbe addirittura violare alcune norme edilizie. Inoltre la lettera X viene utilizzata in tutto il mondo e per ogni genere di prodotto, dunque registrarlo potrebbe comportare problemi non da poco per Elon Musk.

Alla fine sono stati i residenti della zona ad averla vinta. Questa mattina è infatti arrivata la notizia che l'insegna molesta è stata rimossa dal tetto della sede di Twitter. La rimozione sarebbe stata volontaria.