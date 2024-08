Ufo o droni spia: il mistero nei cieli della base segreta Usa

Molta confusione, alcune indagini in corso e nulla di certo: a parte che nei cieli in prossimità dell'Air Force Plant 42, settore segreto della base aerea Edwards, qualcosa di strano volava come e dove non dovrebbe.

Si sia trattato di un Ufo, di droni spia o di uno dei tanti "programmi neri" che vengono sviluppati in gran segreto dalle divisioni di ricerca e sviluppo avanzate che fanno base a Palmdale, in California, non è ancora chiaro; ma secondo le indagini svolte dal sito The War Zone ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente il Pentagono - ipotesi di ricognizioni di omini verdi a parte - sono le misteriose incursioni di oggetti volenti non identificati che possono realmente violare la segretezza dell'impianto dove operano Us Air Force, Nasa e appaltatori privati ​​che lavorano allo sviluppo e alla manutenzione di programmi militari segreti come gli aerei sviluppati dalla "Skunk Works". Divisione della Lockheed Martin impegnata nella progettazione di ai velivoli sperimentali dell'Advanced Development Programs. Nel medesimo sito operano le divisioni di ricerca e sviluppo di aziende come la Northrop Grumman, che proprio qui ha costruito i bombardieri stealth di ultima generazione B-21 Raider.

L'indagine dei giornalisti americani, che non possono "collegare con certezza avvistamenti e eventi" rivela che la sede della Skunk Works ha subito "un'ondata molto preoccupante di incursioni" di quelli che si pensano essere dei droni. Per altri osservatori, tra cui compaiono comuni cittadini che hanno postato diffusamente su X per la gioia degli appassionati, potrebbe trattarsi di Ufo. Antiquato acronimo impiegato dalle autorità per indicare un oggetto volante non identificato, nel corso del tempo rimpiazzato ufficialmente dal meno noto acronimo Uap (Unidentified Anomalous Phenomena o Unidentified Aerial Phenomena), che indica un "fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore".

Ufo o spie?

Su X numerosi post di comuni cittadini hanno attirato l'attenzione degli ufologi e degli appassionati di misteri. “Io e mia figlia eravamo entrambe in giardino quando pensavamo di aver visto una stella cadente cadere verso est, si è fermata molto bruscamente e ha zigzagato andando verso nord. Stiamo controllando se qualcun altro l'ha visto o se stiamo impazzendo entrambi", scrive un utente. Contestualmente un altro afferma di averne contati "6 dopo essere stati fuori per 10 minuti". Mentre un altro ancora afferma: “Ragazzi, ho visto un Ufo, stavo portando a spasso il mio cane nel mio cortile e ho visto una luce brillante nel cielo. All'inizio ho pensato: oh mio Dio, che bell'aereo assemblato dalla Northrop, ma con mio sgomento si trattava di un hovercraft! Per favore, dimmi che non sono l'unico ad averlo visto".

Quale principale hub per lo sviluppo di programmi aerospaziali estremamente avanzati in ambito spaziale e militare - tutti di norma altamente classificati - l'Air Force Plant 42 è noto per essere "sorvolato da strani oggetti" che spesso si sono rivelati nient'altro che tecnologie schierate in seguito dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel futuro (dal Sr-71 Blackbird al Rq-170 Sentinel, per intenderci). Questo lo rende allo stesso tempo un sito estremamente rilevante per tentativi di spionaggio che potrebbero coinvolgere l'impiego di droni. Per cui l'ondata di misteriose incursioni che si sono verificate negli ultimi mesi potrebbe avere ben poco a che fare con ipotetici visitatori di un altro pianeta e rappresentare invece un campanello d'allarme per gli addetti alla sicurezza nazionale.

Secondo quanto riportato, infatti, gli incidenti si sono rivelati "abbastanza gravi" da indurre la Federal Aviation Administration a imporre nuove restrizioni per i voli intorno alla base aerea, almeno in attesa che venga fatta luce sugli eventi che dovrebbero preoccupare il Pentagono: dal momento che casi di spionaggio sono già stati registrati.

Proprio recentemente, segnala The War Zone, uno studente di nazionalità cinese dell’Università del Minnesota si è "dichiarato colpevole delle accuse ai sensi della legge sullo spionaggio in relazione all’utilizzo di un drone per raccogliere immagini di navi della Marina americana in diversi cantieri navali in Virginia". Lo scorso anno, sempre in Virginia, che la base aeronautica di Langley era stata "invasa da droni" per settimane.

Droni e restrizioni sulla base Edwards

“Abbiamo osservato molteplici attività di sistemi aerei senza equipaggio sullo stabilimento 42 negli ultimi mesi. Il numero di droni oscillava e variava in dimensioni e configurazione", ha affermato il portavoce della base aeronautica di Edwards. “La Ffa è stata informata delle incursioni ed Edwards ha continuato a monitorare lo spazio aereo per garantire la sicurezza del personale, delle strutture e delle risorse della base. Come promemoria per gli appassionati di droni, il sorvolo dello stabilimento 42 è severamente vietato e può comportare procedimenti penali, multe e perdita dei privilegi dell'operatore.

Il settore che riguarda i programmi sperimentali noto come Plant 42 è supervisionato da funzionari della base Edwards, ed è situato a nord di Palmdale, ai margini nel deserto del Mojave. "Le restrizioni temporanee ai voli sono state avviate a causa dell’aumento dell’attività dei droni ma non possiamo parlare di numeri specifici. Stiamo sicuramente monitorando la situazione per determinare se ci sono cattive intenzioni e, anche in caso contrario, stiamo cercando di scoprire perché o chi lo sta facendo", comunicano dalla base.

L'All-domain Anomaly Risoluzione Office, ufficio all'interno dell'Ufficio del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti creato per indagare sugli oggetti volanti non identificati e altri fenomeni nell'aria, nel mare, nello spazio e sulla terra, ritenutiapparetemente inspiegabili ha detto di non aver nulla di comunicare a riguardo. Va inoltre tenuto conto, fanno notare i giornalisti che si stanno occupando dell'inchiesta, che il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles non ha ricevuto "nessuna chiamata di emergenza" o "chiamata di servizio relativa agli Ufo" nel periodo in cui sono stati segnalati gli avvistamenti (la metà di agosto, ndr). Ricordando tuttavia che questo genere di chiamate sono poco frequenti della valle delle prove di volo, dove gli abitanti sono abituati a osservare strani oggetti intenti a volare nel cielo.

La risposta del Norad e l'allerta dell'Air Force

Il Comando americano-canadese di difesa aerospaziale nordamericana, il famoso Norad, ha dichiarato di "non essere coinvolto nella situazione" che interessi il settore di Palmdale. “Per quanto riguarda la risposta specifica agli Ufo" - siano essi classificati come oggetti volanti non identificati o fenomeni aerei non identificati - è "molto probabile" si tratti di "piccoli sistemi aerei senza pilota o droni" concludono le autorità.

Chi o cosa stia operando con dei droni nei pressi di uno degli impianti più segreti degli Stati Uniti dopo l'Area 51, e con quali intenzioni, resta dunque un mistero.

Gran parte di ciò che si è verificato nei cieli dell'Air Force Plant 42 è attualmente sconosciuto. Sarà compito dell'Air Force, in ogni caso, occuparsi di queste incursioni e attivare ulterioriper proteggere i siti strategici da ogni genere di potenziale minaccia.