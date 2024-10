Unica italiana tra i posti di lavoro più amati d'America, focus sul rispetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Amplifon è tra i luoghi di lavoro più amati degli Stati Uniti. La multinazionale italiana, specializzata nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, è stata infatti inserita da Newsweek nella classifica annuale dei «200 Most Loved Workplaces in America». La lista, stilata dalla rivista americana nell'ambito della collaborazione con Most Loved Workplace e il Best Practice Institute, include le aziende che sono più amate dai propri dipendenti. Amplifon è l'unica azienda italiana nonché il solo hearing care retailer internazionale a comparire in graduatoria. La classifica tiene conto di vari elementi relativi alla soddisfazione e all'opinione dei dipendenti, tra cui il livello di rispetto, collaborazione, supporto, senso di appartenenza, leadership dell'amministratore delegato.

Per la prima volta dopo quattro anni, Newsweek ha allargato la classifica delle aziende premiate da 100 a 200. I risultati sono stati determinati dopo aver intervistato più di 2,6 milioni di dipendenti di aziende con una forza lavoro che varia da meno di 50 a più di 10mila persone.