Uomo finisce nel burrone con l'auto: il suo cane percorre 6 km e allerta i soccorsi salvandogli la vita

Un uomo è sopravvissuto alla caduta in un burrone con la propria auto soprattutto grazie al prodigioso aiuto del suo cane, il quale ha percorso 6 chilometri per tornare al campeggio in cui si trovavano i parenti della vittima facendo di fatto scattare le ricerche e le conseguenti operazioni di salvataggio.

L'incredibile storia arriva dall'Oregon, negli Stati Uniti d'America. Stando a quanto riferito dalle autorità, il protagonista della vicenda, tale Brandon Garrett, si trovava in auto da solo quando si è verificato l'incidente: all'interno del mezzo c'erano solo i suoi quattro cani. Mentre guidava verso nord sulla US Forest Service Road 39 nella contea di Baker, vicino a dove la sua famiglia era accampata, l'uomo avrebbe sbagliato ad impostare una curva stretta e proprio a causa di ciò sarebbe precipitato dal bordo di un dirupo.

Garrett, ferito, rimane inizialmente intrappolato all'interno dell'abitacolo, con il pesante mezzo che finisce la sua corsa su un fianco nelle acque di un torrente. Dopo essere riuscito a liberarsi, l'uomo striscia verso il declivio, ma non è in condizioni di poterlo risalire, per cui è costretto a trascorrere la notte all'aperto nella speranza che qualcuno arrivi a salvarlo.

Intuendo la situazione di pericolo, uno dei suoi cani si allontana, risale verso la strada e la percorre a ritroso per oltre 6 chilometri fino a raggiungere il campeggio in cui si trovavano i familiari del padrone alle ore 9.30 della mattina successiva (lunedì 3 giugno). Vedendo rientrare solo l'animale, i parenti capiscono subito che qualcosa non va e iniziano subito le ricerche, ma quando trovano il veicolo si rendono conto di non essere in grado di raggiungerlo. A quel punto contattano l'ufficio dello Sceriffo della contea di Baker per chiedere aiuto.

Giunti sul luogo indicato, i soccorritori si fanno strada tra gli arbusti utilizzando delle motoseghe, poi raggiungono la vettura, trovando Garrett in compagnia degli altri suoi tre cani a circa 100 metri dal punto in cui è avvenuto l'incidente: grazie a una coperta e a una corda riescono a trarre in salvo il malcapitato.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l'uomo viene trasportato in ambulanza fino a un elicottero che lo ha trasferito presso undella zona. L'atto eroico del suo cane è stato determinante a salvargli la vita, ha dichiarato lo sceriffo dopo aver concluso le operazioni di recupero.