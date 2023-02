Quarto Ufo abbattuto in America: cosa sta succedendo nei cieli Usa

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un Ufo (Unidentified Flying Object, ndr) sopra il lago Huron, in Michigan, nella giornata di domenica 13 febbraio. Si tratta del quarto oggetto entrato nello spazio aereo nordamericano distrutto in meno di due settimane e il terzo in tre giorni.

In merito all’ultimo episodio, del quale sappiamo ancora pochissimo, non sono arrivate indicazioni di danni collaterali. Il bersaglio è stato colpito da un F-16 - che ha usato un missile aria-aria Sidewinder a corto raggio e guida agli infrarossi - per le sue potenziali capacità di sorveglianza e per aver volato in prossimità di siti militari Usa sensibili.

Oggetto non identificato abbattuto in Michigan

Secondo quanto riportato dalla Cnn, che ha citato un funzionario statunitense, la rimozione dell'ospite indesiderato è avvenuta su ordine del presidente Joe Biden. I militari, intanto, si sono subito attivati per recuperare i detriti della presunta minaccia, finiti nel lago Huron.

L'operazione segna il terzo giorno consecutivo in cui un Ufo è stato abbattuto nello spazio aereo nordamericano. Ricordiamo, infatti, che un oggetto simile era stato abbattuto ieri in Yukon, nel nord del Canada; stessa sorte venerdì per un altro oggetto non identificato, colpito nello spazio aereo dell'Alaska da un F-22 statunitense. Lo scorso fine settimana un sospetto pallone di sorveglianza cinese è stato abbattuto dagli F-22 al largo della costa della Carolina del Sud.

Struttura ottagonale

La rappresentante democratica dello Stato del Michigan, Elissa Slotkin, spiegava di aver ricevuto un'allerta dal dipartimento della Difesa. " Ho appena ricevuto una chiamata - aveva scritto su Twitter - le nostre forze militari stanno seguendo da vicino un oggetto che si trova sopra il lago Huron ".

Volava a circa 6 mila metri d'altezza e si " presentava come una struttura ottagonale " con " corde fluttuanti ", ha scritto, sempre su Twitter, Edward Wong, corrispondente diplomatico di lunga data del New York Times, che ha citato rappresentanti del governo americano.

Lo stesso oggetto, abbattuto sul lago Huron, tra Michigan e Canada, sarebbe stato intercettato mentre volava sopra il Montana, Stato dove a inizio febbraio era stato individuato il pallone spia cinese, poi abbattuto da un caccia americano sull'Atlantico.

Ipotesi surreale

In mezzo alla possibile guerra dei palloni spia con la Cina si è fatta strada anche un’ipotesi surreale: quella degli alieni. E così, davanti all’invasione di " oggetti non identificati in alta quota ", i rappresentanti dell'amministrazione Biden si sono trovati nella bizzarra posizione di dover fornire " in privato rassicurazioni " che " non c'erano prove di attività extraterrestre ".

L'ipotesi, che richiama un genere di film molto hollywoodiano, è stata riportata dal New York Times in un articolo in cui si ricostruisce l'ultimo episodio di avvistamento nei cieli del Nord America.

Eppure i funzionari dell'amministrazione, continua il quotidiano newyorkese, hanno detto di " non essere in grado di fornire una spiegazione pubblica su quanto sta avvenendo ". Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America ha addirittura affermato che non esclude l'ipotesi " alieni " o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un'analisi approfondita degli esperti di intelligence.