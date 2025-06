Usa, schiaffo a Trump: giudice ordina il rilascio dell'attivista pro Pal Khalil

Ordinato il rilascio di Mahmoud Khalil dal centro di detenzione in Louisiana. Un giudice federale ha infatti ordinato al governo degli Stati Uniti di liberare l’ex studente della Columbia University e attivista pro Pal, arrestato a marzo fuori dal suo appartamento nel campus perché accusato di aver partecipato a manifestazioni che secondo le autorità federali erano “in favore di Hamas” e in generale di essere un pericolo per la sicurezza nazionale.

A una settimana dalla sentenza che aveva stabilito che Khalil poteva rimanere sotto la detenzione dell'Ice (Immigration and customes enforcement), il giudice Michael Farbiarz ha affermato che sarebbe “insolito" per il governo continuare a detenere un residente legale degli Stati Uniti che difficilmente sarebbe fuggito e non era stato accusato di alcuna violenza. Gli avvocati di Khalil hanno sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto consentirgli di essere rilasciato su cauzione o trasferito in un centro di detenzione più vicino alla moglie e al figlio neonato.

Il governo "chiaramente non ha rispettato" gli standard per la detenzione, ha aggiunto il giudice, come riportato dall’AP. Quello di Khalil è stato il primo arresto nell'ambito della repressione di Trump contro gli studenti che si sono uniti alle proteste universitarie pro Pal, spesso sfociate in cortei a sostegno di Hamas. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva affermato che Khalil doveva essere espulso dal Paese perché la sua continua presenza poteva danneggiare la politica estera americana. Ma il Farbiarz aveva stabilito che il governo non poteva espellere Khalil per tali motivi, concedendo invece un margine di manovra per continuare a perseguire una potenziale espulsione sulla base delle accuse di aver mentito nella sua domanda di green card.

La moglie di Khalil, Noor Abdalla, ha dichiarato di poter finalmente "tirare un sospiro di sollievo" dopo tre mesi di preoccupazione, puntando il dito contro le “ingiustizie” commesse dall’amministrazione Trump.