"Vietato dire mamma e papà". Anche gli scout si piegano alla neolingua

Utilizzare un linguaggio gender-neutral, eliminare i termini “mamma” e “papà”. Queste sono solo alcune delle indicazioni ricevute dagli Scout – bambini di otto-dieci anni – in Gran Bretagna attraverso un nuovo giochino dal retrogusto woke. Parliamo di “Pronoun Pairs”, ideato per insegnare ai piccoli l’identità di genere. Il gioco di carte utilizza il personaggio di “Billy the Butterfly” – naturalmente non binario – per introdurre i concetti Lgbt ai bambini.

Indottrinamento allo stato puro, è lapalissiano. L’escamotage è diretto a spingere gli Scout a utilizzare i pronomi e dei termini più Lgbt-friendly. Vietato fare arrabbiare la galassia arcobaleno. E quindi ecco il ritornello che un po’ tutti conosciamo: “genitore” al posto di “mamma” e “papà”, “tutti” anziché “signore e signori” o “ragazze e ragazzi” e così via. Le castronerie però sono solo all’inizio: i bambini sono anche invitati a usare pronomi come "ze/zir" e "they/them" (“loro”) anziché pronomi di genere. Sì, “loro”.

Ai giovani Scout viene anche insegnato cosa fare se “sbagliano” genere ricorrendo ai pronomi sbagliati: “È importante riconoscere il proprio errore scusandosi e correggendosi” . Del resto secondo qualche solone il misgendering dovrebbe essere punito con la galera. Ma andiamo avanti. Secondo quanto riportato dal Telegraph, gli ideatori di questo gioco woke consigliano agli adulti di partecipare alle attività e imparare a conoscere i pronomi così da “celebrare l’inclusione e la diversità di cui siamo così orgogliosi” .

Le carte del gioco prevedono la presenza di Sam il cane, che usa i pronomi "he/him", Leslie la coccinella, che usa i pronomi "she/her", e il già citato Billy non binario, che usa i pronomi "they/them". Quando le carte vengono girate, i piccoli devono comporre una frase sul personaggio utilizzando i pronomi preferiti. Ad esempio: per Billy si dirà “they ate a sandwich”. Ossia, “loro hanno mangiato un sandwich”.

"Può sembrare imbarazzante o forzato quando inizi a implementare un linguaggio di genere neutro. È normale. La cosa importante è continuare in modo che abbia la possibilità di diventare parte della tua comunicazione quotidiana", recitano le indicazioni di questa novità del mondo Scout britannico.

“l’indottrinamento”

Ma le polemiche non mancano. L’associazioneha denunciatomanifestando preoccupazione per la diffusione dell’ideologia di genere. Il dibattito è incandescente...