"Rafforzare la cooperazione militare". Si salda l'asse Putin-Xi

La partnership tra Cina e Russia procede. Anzi, si rafforza, almeno a giudicare dall'ultimo colloquio in collegamento video tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Pechino, in una situazione difficile a livello internazionale, è pronta ad aumentare la cooperazione strategica con Mosca ed essere partner globale, a beneficio dei popoli dei due Paesi e nell'interesse della stabilità mondiale. Dal canto suo, il Cremlino è ben lieto di poter contare sull'appoggio del Dragone e auspica il rafforzamento della cooperazione militare e tecnico-militare tra i due Paesi.

Xi invitato a Mosca

" Di fronte a una situazione internazionale difficile, tutt'altro che univoca, siamo pronti a costruire una cooperazione strategica, fornirci reciprocamente opportunità di sviluppo ed essere partner globali a beneficio dei popoli dei nostri Paesi e nell'interesse della stabilità in tutto il mondo ", ha detto Xi Jinping al suo omologo.

Putin ha spiegato che il coordinamento sino-russo serve a creare un ordine mondiale giusto. "I l coordinamento tra Mosca e Pechino nell'arena internazionale, anche nell'ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale ", ha affermato Putin. La Russia e la Cina, ha ha aggiunto il presidente russo, hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale.

Xi potrebbe recarsi in visita ufficiale in Russia questa primavera, su invito di Putin. Quest'ultimo ha spiegato di " non avere dubbi sul fatto che troveremo l'opportunità di incontrarci di persona ". " La aspettiamo, caro signor presidente, caro amico, la aspettiamo la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca ", ha ribadito il leader russo.

Le relazioni tra Russia e Cina

La visita di Xi "dimostrerebbe al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerebbe il principale evento politico dell'anno nelle relazioni bilaterali ", ha detto Putin, citato dall'agenzia russa Ria Novosti. Putin ha inoltre elogiato le relazioni russo-cinesi come le migliori di sempre: " Le nostre relazioni resistono degnamente a tutte le prove, dimostrano maturità e stabilità e continuano ad espandersi dinamicamente ".

Secondo Putin, le relazioni tra Mosca e Pechino sono un " modello di cooperazione tra le grandi potenze del XXI secolo ". " Con voi vediamo all'unisono le cause, l'andamento e la logica delle trasformazioni del panorama geopolitico globale ", ha ribadito. Il capo del Cremlino ha dunque sottolineato che un posto " speciale " nelle relazioni è occupato dalla cooperazione tecnico-militare tra i due Paesi: a suo giudizio, questa cooperazione " contribuisce a garantire la sicurezza dei nostri Paesi e a mantenere la stabilità in regioni chiave". "Miriamo a rafforzare la cooperazione tra le forze armate russe e cinesi ", ha poi concluso.

Un colloquio strategico

Il colloquio tra Putin e Xi potrebbe avere almeno due significati. Il primo: per il Cremlino, dimostrare al mondo intero di non essere isolato e, al contrario, di poter contare su molti alleati, in primis la Cina, un gigante economico e politico pronto a sostenere Mosca. Il secondo: per Pechino, far capire agli Stati Uniti di star effettivamente coltivando una partnership a tutto campo con la Russia.

Xi Jinping, dopo aver consolidato il potere in patria, è dunque tornato sulla scena internazionale. Prima con un viaggio strategico in Kazahkstan, quindi con una trasferta in Arabia Saudita. Il colloquio con Putin è un altro tassello diplomatico che servirà al Dragone per completare il suo piano: creare un "ordine globale" giusto, come ha spiegato il presidente russo a Xi. Ben lieto di partecipare al progetto come testa d'ariete.