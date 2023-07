"Zuck è cornuto": l’insulto di Musk a Zuckerberg

Indipendentemente dallo scontro fisico sul famigerato ring che quasi certamente è più una trovata per far parlare di entrambi rispetto a un vero e proprio appuntamento con data e collocazione (che ancora non esistono), a soffrire in questo periodo il "nemico" è soprattutto Elon Musk al quale non è andato giù il boom del nuovo social lanciato da Mark Zuckerberg , Threads, che in pochissimo tempo ha macinato decine di milioni di iscritti. Nelle ultime ore, però, c'è da registrare un nuovo incidente diplomatico a suon di insulti del boss di Twitter verso il proprietario di Meta.

L'esclamazione di Musk

Come scrive l'Independent, non è passato inosservato agli utenti la risposta che Musk ha dato nella giornata di domenica a uno screenshot di Threads tra la breve conversazione di Zuckerberg con un account di fast food. "Zuck is a cuck", che si traduce con "cornuto": l'espressione si utilizza spesso negli Stati Uniti per attaccare la vita privata di una persona. Si tratta della forma abbreviata di "cuckold", parola risalente al Medioevo che descrive un uomo che è consapevole dell'infedeltà della moglie ma rimane consenziente. In realtà, secondo altre definizione dei dizionari può significare anche codardo ma quel che rimane è l'insulto a mezzo social dopo giorni di enorme tensione.

Zuck is a cuck — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023

Alla base della querelle ci sarebbero le divergenze di vedute dei due protanosti social: secondo Musk, lui sarebbe in grado di proteggere la libertà di espressione con Twitter mentre " Zuck protegge la parola del brand ", alludendo chiaramente all'attenzione di Zuckeberg in direzione dei marchi presenti nelle sue piattaforme. All'accusa, il 39enne ad di Meta si è limitato a rispondere con l'emoji di una risata.

La "guerra" tra i due