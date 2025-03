Le 50 coltellate, la pozza di sangue, l'incendio: così il 23enne ha ucciso la madre a Prato

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha impugnato il coltello e senza pietà ha aggredito la madre fino a toglierle il respiro. Una furia forsennata ha guidato quelle decine di coltellate, rifilate in varie parti del corpo. Ben 50 fendenti. La donna è stata così condannata a una lunga agonia in una pozza di sangue. È questo l'agghiacciante quadro emerso dall'autopsia, eseguita oggi all'ospedale di Pistoia, sul cadavere di Anna Viliani. La 60enne è stata uccisa dal figlio David Morganti. Il 23enne, sordomuto e con problemi psichiatrici, ha poi dato fuoco all'abitazione in cui vivevano.

La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio a Montepiano, frazione del comune di Vernio (Prato). Grazie all'autopsia è stato possibile stabilire che il decesso di Anna non è stato causato dalla combustione della casa, ma dall'emorragia provocata dalle 50 coltellate (di cui alcune molto profonde, al collo e sul torace). Si parla di una morte " lenta ".

Quanto al fuoco appiccato, viene spiegato che nei bronchi, nella trachea e nell'esofago non sono state trovate tracce di fuliggine. Un particolare che dimostra come la 60enne fosse già morta quando l'abitazione è stata incendiata. Le evidenze medico-legali sono state giudicate compatibili con la versione fornita dall'autore dell'omicidio. Come scritto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, era " ferma intenzione " del ragazzo " completare l'uccisione della famiglia a partire dal padre ".

L'arresto nei confronti del 23enne è stato convalidato, e gli è stata applicata la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems): si tratta di una struttura sanitaria che accoglie gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. David si aggirava confuso intorno alla casa incendiata da lui stesso.

Subito dopo il suo fermo da parte dei carabinieri, il giovane - con l'ausilio di un interprete della lingua dei segni - nel corso di un interrogatorio aveva confessato di aver ucciso la madre. " Ho fatto la cosa giusta. Sono stato io a uccidere la mamma. Avrei dovuto uccidere anche mio padre, mio fratello, mio zio e mio nonno. Sono stati sempre cattivi con me.

Fin da quando ero piccolo mio padre mi picchiava in testa e i miei familiari mi deridevano. Io mi posso liberare delledel passato solo se loro muoiono", sono le parole riportate dall'Adnkronos.