Ciclista travolto da un camion nel Milanese: morto per le ferite riportate

Tragedia a Milano, dove un ciclista è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate dopo il terribile incidente con un camion.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, lunedì 3 febbraio, a Cernusco sul Naviglio, comune della città metropolitana di Milano. Sono all'incirca le ore 10.30, quando la vittima, un uomo di 74 anni, è stata travolta da un tir nelle vicinanze di una rotonda. Il conducente del camion ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo pesante per prestare soccorso al 74enne, occupandosi di contattare il 118 per richiedere l'urgente invio di un'ambulanza sul posto. Giunti a sirene spiegate in codice rosso sul luogo del sinistro, i sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, morto per via delle lesioni conseguenti all'impatto e alla caduta sull'asfalto.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia sono ora affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello e agli uomini della polizia locale del Comando Centro Martesana, che si sono occupati di effettuare i consueti rilievi e di raccogliere le testimonianze dei presenti.

L'anziano ciclista, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, stava affrontando una rotonda lungo la strada provinciale 121 all'altezza dell'incrocio con la Padana Superiore, nei pressi dell'area industriale di Cernusco sul Naviglio. È qui che sarebbe avvenuto l'impatto con il tir, impegnato invece nella svolta verso via Primo Maggio. Nonostante il pronto intervento del conducente del camion e il tempestivo arrivo sul posto di un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso inviate dall'Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, per il 74enne ormai non c'era più nulla da fare. Il ciclista sarebbe deceduto a causa della gravità dei traumi al bacino e al torace.

Cresce ancora, pertanto, il numero dei ciclisti vittime di incidenti stradali: un numero che lo scorso anno, stando a quanto riferito dall'Osservatorio Sapidata-Asaps,

l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha toccato quota 204. La maglia nera dei decessi di ciclisti sulle strade italiane spetta proprio alla Lombardia , con ben 35 morti, ovvero all'incirca un sesto del totale.