Biocarburante per la business aviation, al via i contributi di Sea Prime

Sea Prime ha avviato il programma - primo in Europa - che prevede l’erogazione a determinate condizioni di un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di Sustainable aviation fuel (Saf) puro, impiegato per il rifornimento di aeromobili di business aviation nei terminal di Linate e Malpensa Prime entro il 2024, confermando la disponibilità di Saf negli scali Milano Prime, anche in vista dell’entrata in vigore del regolamento Refuel Ee nel 2025.

I Saf sono la risposta più immediata per abbattere le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di combustibili fossili e il contributo di Sea Prime è un aiuto economico concreto per il percorso di decarbonizzazione dell'industria dell'aviazione per raggiungere net zero nel 2050. Le condizioni e modalità di adesione al programma si trovano sul sito web www.milanoprime.com nella sezione Corporate.

Impegno sulla sostenibilità che si inserisce in quadro positivo per Sea Prime che ha dato contribuito importante ad accogliere i visitatori della Milano Fashion Week 2024, che ha avuto complessivamente l’afflusso in crescita del 4% rispetto al 2023: quasi

245mila persone (244.919), di cui il 56% italiani e il 44% proveniente dall’estero1. Nei terminal Milano Prime sono stati gestiti, durante la settimana della moda, picchi di circa