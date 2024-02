Bit 2024, così l'innovazione conquisterà i nuovi viaggiatori

Prende il via questa domenica e prosegue fino a martedì 6 febbraio il grande “viaggio” nel mondo del turismo, dei viaggi leisure e d’affari in Italia e all’estero proposto da Bit 2024, la Borsa internazionale dei turismo che si tiene all’Allianz MiCo di Milano con oltre 1.000 espositori che hanno scelto la manifestazione organizzata da Fiera Milano perché è una piattaforma unica di business e di promozione dell’offerta turistica che unisce le novità di prodotto alla conoscenza e alla formazione ed è anche aperta al pubblico dei viaggiatori nella giornata inaugurale con il taglio del nastro alla presenza del ministro per il Turismo Daniela Santanchè, di quelli di Paesi espositori, del corpo consolare di Milano e delle istituzioni regionali italiane, lombarde e milanesi.

E se se gli incontri d’affari fra espositori - enti del turismo, strutture private, compagnie alberghiere, vettori aerei e di navigazione, associazioni di categoria e tour operator - visitatori professionali e buyer partiranno subito, anche il tema delle politiche turistiche, i trend, e la visione del futuro - in particolare legata alle agenzie di viaggio - saranno in primo piano con il palinsesto di convegni “Bringing Innovation into Travel”, ideato e realizzato con il supporto di Business International, la knowledge-unit di Fiera Milano, che offre anche quest'anno appuntamenti da non perdere.

Quattro i temi principali: trend, sostenibilità, innovazione e start up affrontati e approfonditi in incontri toccano i temi più attuali e urgenti, dalla formazione delle risorse, alla customizzazione delle esperienze alla transizione sostenibile e digitale e a questo si aggiungono gli eventi organizzati dagli espositori: conferenze istituzionali, presentazioni di nuovi consorzi e destinazioni, live-show, dibattiti e momenti di approfondimento culturale.

Importanti sono gli incontri dedicati al tema delle competenze quale garanzia di qualità, ovvero “Le competenze in ambito turistico: una nuova visione”, e ai nuovi modi di viaggiare, “Wanderlust: il futuro del turismo è oggi”, attesissimo appuntamento con i ceo internazionali per un focus sulle nuove tendenze del turismo, sempre più sostenibile, consapevole, personalizzato, accessibile e transgenerazionale.

Persone ambiente sono sempre più centrali per il mondo del turismo che sta cambiando ed è più sensibile alle esigenze individuali di viaggiatori e operatori del settore; a partire dal business model proposto delle aziende di cui si parla in “Tour operator oltre i ricavi: entra in gioco il valore sociale delle aziende”, fino nuove forme di business travel in “Viaggi d'affari mai più senza bleisure”: la proposta che unisce il viaggio aziendale al piacere di vivere la destinazione per lavoratori.

Dedicati alla valorizzazione della cultura locale e del territorio, sono invece gli appuntamenti sul turismo slow, immersivo e autentico, con un focus sul prodotto Italia. Si parla di opportunità di sviluppo dell’offerta esperienziale ne “Il turismo enogastronomico tra innovazione ed autenticità” e “Enogastronomia tra eccellenze, digitalizzazione e creatività”. E il turismo rigenerativo è approfondito da “Ospitalità green e turismo rigenerativo: quando la sostenibilità diventa azione per le destinazioni”, per un’analisi di startup e case history virtuose in ottica di innovazione sostenibile, in Italia e nel mondo.

La nuova frontiera di innovazione e accessibilità digitale, i nuovi software generativi utili per la prenotazione dei viaggi è esplorata nel talk “Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei viaggi: dall'ispirazione alla prenotazione”, mentre di scenari innovativi e coinvolgenti per l’industria dei meeting e dei congressi è approfondita in “Mice e AI, matchmaking tra intelligenze per un nuovo modo di comunicare gli eventi” a cui si aggiungono tre seminari: “Intelligenza artificiale e sentiment analysis: come trovare l’equilibrio tra empatia e dati?”, “Il ruolo di ChatGpt e dei software generativi nel travel”, “Hotel: automazione, Ai e consulenza umana”.

Sostenibilità invece al centro dibattito sulle nuove frontiere dei trasporti, con ben tre incontri dedicati all’industria crocieristica e al trasporto aereo: “La nuova mission delle crociere passa dalla tutela ambientale”, “Il futuro del trasporto aereo e crocieristico nella vision di costruttori e associazioni”, “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio?”. A questi si legano appuntamenti come “Overtourism, il ritorno: le strategie per evitare gli affollamenti”, dedicato ai nuovi modelli e case history per limitare il sovraffollamento turistico, ma anche proposte di viaggio alternative, in “Natura e turismo, la cultura dell'ambiente per una vacanza di benessere”.

Da sottolineare il ruolo dell'offerta di vacanze in Italia che vede come protagonista istituzionale l'Enit-Agenzia Nazionale del Turismo che presenta tutti i trend della nuova industria del turismo italiano alle prese con la seconda rivoluzione digitale, l’avanzare del cambiamento climatico e dell’outdoor. L’Enit infatti con un ciclo di oltre 10 conferenze presenta, con i partner istituzionali e tecnici tra cui Maeci, Federcongressi, Fs, Trenitalia, Unioncamere-Isnart, Touring Club, Fondazione Sant’Agata, e tutti gli enti locali, le nuove prospettive e trend del settore.

