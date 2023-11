Gli insulti sul treno poi i sassi contro la polizia: la folle aggressione del marocchino a Bologna

A Bologna l'allarme sicurezza resta alto. Nelle ultime settimane si sono verificati episodi di violenza, tra stupri e coltellate in strada, che hanno fatto tornare centrale il tema che con il passare dei giorni si va via via definendo come una vera e propria emergenza. Gli occhi sono puntati anche sulla stazione del capoluogo dell'Emilia-Romagna, teatro di una delle ultime vicende che ha visto protagonista un marocchino beccato a bordo del treno con un biglietto non regolare. Lo straniero ha tentato la fuga aggredendo gli agenti; infine è stato fermato ed è risultato essere anche destinatario di un ordine di carcerazione per spaccio.

Il tutto è partito quando il 42enne è stato trovato in possesso di un titolo di viaggio non valido. A quel punto l'uomo di origine marocchina se l'è presa con il capotreno, provando a fuggire per far perdere le proprie tracce nel tentativo di non essere identificato e di scongiurare la sanzione prevista per quanto accaduto. Un inseguimento durato ben 4 chilometri e culminato con l'arresto da parte della polizia ferroviaria. Durante la corsa, non contento dei precedenti di cui si è macchiato, ha pure lanciato alcuni sassi raccolti dalla massicciata e un trolley all'indirizzo degli agenti in divisa.

Tra l'altro il marocchino è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione che è stato emesso nello scorso mese di ottobre dalla Procura presso il Tribunale di Ascoli Piceno; l'uomo di 42 anni dovrà scontare un anno, 9 mesi e 15 giorni di carcere per estorsione e spaccio di stupefacenti. Dunque non si è messa affatto bene per il fuggitivo, che in tutti i modi aveva provato a farla franca ma che in conclusione è stato affidato alla giustizia per scontare la pena e rispondere delle sue azioni.

Sulla questione si è espresso Amedeo Landino, segretario del Siulp a Bologna, secondo cui l'arresto effettuato al termine di un inseguimento lungo 4 chilometri rappresenta la perfetta testimonianza dell'indiscutibile livello di professionalità e capacità degli agenti di assicurare un pericoloso soggetto alla giustizia: " Nonostante il tentativo di divincolarsi, il lavoro di squadra dei colleghi non ha lasciato scampo al ricercato. Fondamentali è stata la determinazione dei colleghi sui binari che si sono buttati nel rocambolesco inseguimento per diversi chilometri ".