Maxi-blitz e perquisizioni a tappeto Caivano dopo la visita della Meloni

Un impegno non solo a parole ma concreto. Dopo la promessa del premier Giorgia Meloni di una lotta senza tregua contro la criminalità organizzata e ogni forma di illegalità, lo Stato ha deciso di far sentire la propria presenza nel quartiere Parco Verde di Caivano e nelle località limitrofe. Intorno alle prime luci dell'alba, è partita una vasta operazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Un controllo straordinario ad alto impatto che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine coordinate.

Nei giorni scorsi, Meloni aveva deciso di recarsi personalmente in quello che è noto come uno dei fortini dello spaccio, dove la camorra regna incontrastata. "Qui lo Stato ha fallito" , aveva dichiarato il premier, rivolgendosi alle "tante Caivano d'Italia" . Per l'occasione aveva incontrato anche don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, suscitando le solite accuse da parte della sinitra.

Dalle parole si è deciso ora di passare ai fatti. L'imponente blitz dell'alba è finalizzato all'esecuzione di numerose perquisizioni e all'identificazione di persone e veicoli sospetti. Risultanto impegnati i reparti specializzati della Polizia Scientifica, i cinofili antidroga e un elicottero del Repato Volo per un controllo dall'alto. Verranno eseguiti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

I militari hanno perquisito un appartamento abbandonato che era stato adibito a piazza di spiaccio. Al suo interno circa 30 mila euro in contanti, banconote sciolte o in mazzette legate e protette da involucri di cellophane. Tutto è stato sequestrato.