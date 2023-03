"Il carcere? Non rischio nulla". La borseggiatrice si vanta: "Coi furti intasco mille euro al giorno"

Ha appena 29 anni e già nove figli, oltre a vantare il record di aver messo a segno centinaia di furti nelle metropolitane di Milano e Roma, rubando sette giorni su sette. Il Corriere della Sera ha intervistato una borseggiatrice, una delle tante impunite che operano quotidianamente lungo i binari delle maggiori stazioni ferroviarie italiane, seminando panico tra i passeggeri. Solitamente si tratta di donne straniere che con il loro “lavoro” danno da mangiare alle loro numerose famiglie. “Mando i soldi anche in Bosnia – confessa al giornalista la giovane donna bosniaca – e non sono pochi. È capitato che in un giorno mettessi in tasca mille euro, un’eccezione, perché anche cinquecento sono una fortuna ora che la gente gira con poco contante. Io però ho pazienza” .

La famiglia è rimasta in Bosnia

Dei suoi nove figli se ne occupa il marito, che è disoccupato. Loro sono rimasti in Bosnia e attendono di ricevere il denaro ogni quindici giorni. La 29enne abita a Milano, nel quartiere di Niguarda, in una casa acquistata dai suoi genitori. “La condivido con amiche e parenti – spiega – le mie colleghe di scippi. Io però preferisco muovermi da sola o al massimo in coppia, tra Duomo e Centrale, per non dare nell’occhio. Studio i volti delle persone, le movenze, infine battezzo la vittima” .

Il modus operandi della borseggiatrice

Il suo punto di partenza nelle metropolitane è il distributore automatico dei ticket. Con occhio felino la borseggiatrice scruta il passeggero e individua dove nasconde il portafogli, prima di passare all’attacco. “Quando decido di entrare in azione – racconta – seguendo il soggetto a mio giudizio più vulnerabile, spesso donne, mi sfilo il giubbotto e me lo porto al braccio, nascondendo la mano con cui frugherò nella sua borsa. Se pesco uno smartphone va bene uguale” .

Niente carcere

La donna non ha paura di finire in carcere. “Con un bimbo appena nato? Non corro nessun rischio – esclama –. Non mi portano più nemmeno in caserma. Prima ci finivo anche più volte al giorno: sempre rilasciata perché incinta o in quanto madre di neonati” . L’unica cosa che spaventa la borseggiatrice bosniaca è la folta concorrenza. In più i furti, soprattutto a Milano, sono diventati più difficili perché i passeggeri ormai hanno imparato a conoscere il volto delle ladre.

Un affare di famiglia

La giovane donna è figlia d’arte. Anche i genitori e la zia rubavano nelle stazioni ferroviarie, solo la sorella ha scelto di cambiare “mestiere”, svolgendo l’onesta professione di parrucchiera. “Si vergogna del nostro cognome” , sottolinea la borseggiatrice. Anche se non sembra pentita, la 29enne cerca di apparire meno cinica. "L’unica cosa che mi riesce bene - dice - è rubare. A volte, però, ho i sensi di colpa" .

La difesa delle borseggiatrici