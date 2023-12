La Cgil attacca Vannacci ma la presentazione del libro è sold out

La Cgil ha criticato duramente il generale Roberto Vannacci e l'associazione che lo ha invitato a presentare il proprio libro a Ferrara. Non tutti i ferraresi sembrano però concordare con la posizione del sindacato, visto che la presentazione de Il mondo al contrario prevista per stasera nel capoluogo ferrarese ha già fatto registrare il tutto esaurito (in anticipo di oltre quarantott'ore) in termini di presenze. Lo ha fatto sapere qualche giorno fa Ferrara Cambia, l'associazione di promozione sociale che ha organizzato l'evento in questione. Un'iniziativa alla quale la sezione locale della Cgil si era opposta con forza, criticandola in un comunicato pubblicato su Facebook e firmato anche da Centro Donna Giustizia e Udi.

"Invitando a Ferrara il generale Vannacci, l'associazione Ferrara Cambia, che si autodefinisce moderata, ha scelto di veicolare e fare da megafono a messaggi misogini, razzisti, omofobi - si legge nella nota - ci risparmino l'ipocrisia ed evitino di presentare questa scelta come una curiosa apertura a opinioni diverse. Quando dietro a queste opinioni si palesa un pensiero che rifiuta l'alterità, discrimina e si mostra violento. Un pensiero che respinge gli spazi di autodeterminazione, di libertà e di democrazia, per noi terreno imprescindibile e inviolabile di confronto, di incontro e di relazione reciproca". Un attacco che non sembra tuttavia aver fatto particolarmente breccia nella cittadinanza: già due giorni fa tutti i posti disponibili per assistere all'incontro con Vannacci erano infatti stati prenotati, tant'è che gli organizzatori hanno dovuto informare gli altri interessati della chiusura delle prenotazioni. Un canovaccio tutt'altro che inedito, visto che in numerose altre città italiane l'incontro con il generale ha fatto registrare il sold out.