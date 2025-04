Cinisello Balsamo, 23enne accoltellata in casa

Ascolta ora 00:00 00:00



La sorella, che rientrava a casa, l'ha trovata distesa sul pavimento della cucina e con un coltello conficcato in testa e ha cominciato a urlare tutta la sua disperazione, incapace di fare altro. Sono stati infatti i vicini a hiamare la polizia e il personale del 118. Si apre così, alle 18.30 di martedì, quello per ora resta è un mistero senza risposta: una ragazza cingalese di 22 anni è stata accoltellata nel pomeriggio, all'interno della propria abitazione da un uomo che lei sostiene di non aver mai visto prima, uno sconosciuto insomma.

Sul caso indaga la squadra investigativa del commissariato di polizia di Cinisello Balsamo, il comune dell'hinterland milanese dove è avvenuto il tentato omicidio. Sono stati oro, infatti, insieme ai medici dell'Areu, i primi ad arrivare nell'appartamento di via Libertà. La ragazza, per fortuna, non è in pericolo di vita perché la lama del coltello, lunga 15 centimetri, è penetrata solo in parte e sembra non aver provocato danni irreversibili.

La giovane, regolare e senza precedenti penali, è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi (codice rosso) ma, secondo quanto riferito dalla questura di Milano, non rischiare la morte. È stata lei, tramortita, a scrivere nel corso della serata su un foglio di non conoscere l'aggressore. Anche se in casa, dove la donna vive con la sorella e la madre, non ci sono segni di effrazione.

L'aggressore avrebbe gettato a terra il telefono della giovane cingalese e quando lei si è chinata a raccoglierlo, l'avrebbe accoltellata con un coltello preso dalla cucina dove si trovavano. I poliziotti stanno ora cercando di capire chi potrebbe aver ferito la donna, che non è fidanzata dalla fine dello scorso anno e che non aveva mai denunciato nulla di sospetto.