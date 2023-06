"Che c'entra un bacio gay con la lotta alla mafia?". Ma il Pd se la prende con la preside

Si è opposta alla premiazione di una foto ritraente due ragazzi intenti a baciarsi sulle labbra, facendo presente alla commissione come si trattasse a suo avviso di uno scatto non direttamente inerente al tema della lotta alla mafia. E tanto è bastato per far gridare il Partito Democratico e la sinistra allo scandalo, con il deputato dem Stefano Vaccari che ha parlato di "censura" e ha segnalato il "caso" al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Ad essere finita nell'occhio del ciclone è quindi stata la dirigente scolastica di un istituto scolastico di Modena, per una polemica che sembra non essersi ancora consumata. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i fatti risalgono a pochi giorni fa e riguardano un progetto lanciato dalla medesima scuola superiore dal titolo "Palermo libera tutti". Un "contest fotografico" che ha coinvolto gli studenti, incentrato sulla tematica della lotta e del contrasto alla mafia.

La commissione cita Saviano e punta il dito contro la preside

L'iniziativa si è poi conclusa con una mostra, mentre una commissione interna è stata incaricata di decretare lo scatto vincitore. La scelta per il "Premio Libertà" sarebbe caduta a quanto pare sulla fotografia di due giovani ragazzi intenti a scambiarsi un bacio appassionato alla luce dei lampioni. I giurati avrebbero motivato la preferenza partendo da una frase di Roberto Saviano: " La prima scelta contro la prassi mafiosa è rompere le sue regole, scardinare la sua aberrazione moralista scegliere la vita, la sessualità libera da vincoli, un corpo non assoggettato alla morsa della convenzione è un atto antimafia. Anzi: è l’atto antimafia". A quel punto,anche la preside ha espresso il proprio parere: niente contro la foto nè contro i soggetti ritratti ovviamente, ma a suo avviso l'immagine in questione appariva un estranea al tema principale del concorso. C'erano a suo dire in lizza altre fotografie potenzialmente più emblematiche in argomento di lotta alla mafia: su queste basi avrebbe quindi suggerito alla giuria la possibilità di rivedere il verdetto, scegliendo eventualmente uno scatto più attinente.

La posizione della Lega: "Solidarietà alla preside"