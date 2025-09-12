Crollo insegna Generali a Milano, una decina di indagati

Una decina di persone, tra progettisti, collaudatore e amministratori delle società che hanno costruito la torre Generali di Milano, nonché le imprese a cui è stata subappaltata la struttura su cui era apposta l’insegna crollata quest’estate, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di crollo colposo. È stato iscritto anche il collaudatore della struttura. Lo si apprende dopo la notifica, lunedì scorso dell’avviso di accertamento irripetibile notificato ai difensori degli indagati.

Accertamento che si è rivelato necessario, nell’inchiesta della procura di Milano con le pm Maura Ripamonti e Francesca Celle, per comprendere e chiarire la dinamica dell’evento e anche a garanzia degli indagati che possono così nominare dei propri consulenti.