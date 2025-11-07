Landini rispolvera lo sciopero: Cgil in piazza venerdì 12 dicembre contro la manovra

Nuova legge di bilancio, nuovo sciopero generale: la Cgil in piazza il prossimo venerdì 12 dicembre. Come annunciato nel corso dell'evento "Democrazia al lavoro" in corso a Firenze, l’astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è indetta dall'assemblea generale ed è stata decisa "contro una legge di bilancio ingiusta e sbagliata". Frontale l'attacco di Maurizio Landini: "Riteniamo che questa sia una manovra ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare. L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa".

"Non lo diciamo solo noi" la sottolineatura del presidente dell'assemblea generale Cgil Fulvio Fammoni: "Prima o poi la verità viene a galla. Si tratta di una legge di Bilancio che premia i più ricchi e non i più poveri, che incentiva le disuguaglianze, che prevede una crescita sostanzialmente zero, che non stanzia un euro per investimenti pubblici. Lo stanno dicendo nelle audizioni parlamentari le più importanti istituzioni italiane, la Banca d'Italia e l'Istat solo ieri".

L'assemblea, che sarà conclusa dal segretario generale Landini, è stata convocata "per dare continuità alla mobilitazione avviata e proseguire l'impegno della Cgil su tutti i temi che l'hanno vista protagonista nelle piazze e nei luoghi di lavoro nelle ultime settimane".

Secondo il sindacato, la manovra "continua aai temi che la Cgil pone da tempo", ossia "salari, sanità pubblica, giustizia fiscale, istruzione pubblica, pensioni, precarietà, politiche industriali e del terziario".