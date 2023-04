Definisce "nemici" gli americani: bufera sul candidato sindaco di centrosinistra

Ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post per commemorare il bombardamento subìto il 7 aprile del 1944 dalla città di Treviso, che causò centinaia e centinaia di vittime fra la popolazione civile. Un'azione bellica compiuta all'epoca dagli Alleati, da lui però definiti "nemici". E anche se il post in questione è stato corretto nei minuti successivi alla pubblicazione, numerosi utenti hanno commentato ricordandogli l'errore ed invitandolo a studiare la Storia (con la "s" maiuscola) della città. Questa la gaffe della quale nelle scorse ore si è reso protagonista Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Treviso. E per quanto il messaggio sia poi stato rivisto, i commenti che gli utenti continuano a pubblicare testimoniano lo "scivolone" dell'esponente della coalizione progressista.

Tutto è iniziato a seguito della cerimonia di commemorazione dell'evento, per rendere omaggio ai trevigiani che persero la vita quel giorno. De Nardi ha pensato di dedicare un pensiero all'accaduto, in occasione del settantanovesimo anniversario della tragedia. Ma l'iniziativa gli si sarebbe ritorta contro, perchè (forse convinto del fatto che a bombardare fossero stati i nazisti o forse non ricordando il sistema di alleanze della Seconda Guerra Mondiale) ha aggiunto l'aggettivo "nemico" alla parola "bombardamento", definendo quindi "nemici" gli anglo-americani. "Si è trattato dell'errore di un ragazzo forse troppo giovane - ha dichiarato inizialmente il diretto interessato al sito TrevisoToday, per giustificarsi - per ricordare che gli Alleati non erano i nostri nemici". Un errore al quale ha poi come detto rimediato con una correzione, ma che non è affatto passato inosservato. E a distanza di un giorno, non pochi elettori continuano a puntare il dito contro di lui, facendogli notare sui social lo svarione commesso.