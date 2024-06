Diaz 7, in scena la magia del Blue Note Off con Sagi Rei ed Helena Tironi

Martedì 4 giugno, torna la magia del Blue Note Off - il format originale di Blue Note Milano, nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, per un evento che esalta la parte più pura e romantica della musica. La sesta serata della rassegna annuale “FOOD & FUN – lo show è servito”, il programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flagships Wincity (oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, saranno infatti coinvolte anche le città di Roma e Firenze), sarà infatti dedicata alle emozioni, quelle che canteranno sul palco all’ascolto di uno straordinario duo, come in un racconto che vorresti non finisse mai.

Saranno Sagi Rei ed Helena Tironi – moglie e pianista – armonicamente sintonizzati nella musica come nella vita, ad ammaliare il pubblico accompagnati soprattutto dalla dolcezza e impronta vocale del musicista israeliano, eccezionalmente unica. Dotato di una straordinaria e versatile vocalità, inconfondibile nel panorama musicale, soave e raffinata con tratti soul ed etnico-acustici, Sagi Rei saprà soprattutto incantare il pubblico grazie anche alla perfetta fusione della sua voce con le note della sua chitarra e della tastiera di Helena, in uno stile musicale che va dal genere pop melodico alla musica dance.

L’artista interpreta i più grandi successi del suo repertorio. La meravigliosa voce del cantante israeliano sarà accompagnata da arrangiamenti delicati e dolci che faranno sognare gli spettatori. Sagi Rei è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, scalando le classifiche di mezzo mondo, per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta. Il suo “Emotional Song” è stato pubblicato in più di 15 Nazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna, Israele e rientra fra i 100 Album più venduti in Italia, grazie anche alla notorietà del singolo “L’amour Toujours ( I’ll Fly With You)” entrato nel 2009 nella classifica dei singoli più scaricati nel nostro Paese e conquistando il Disco d’Oro per il numero di copie vendute.

Un viaggio perfetto per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che dell’atmosfera raffinata e aggregante che contraddistingue il Diaz 7, coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni dei punti di vendita Sisal Wincity.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di altri musicisti del Blue Note Off, eventi dedicati alla comicità, al Karaoke e, naturalmente, salottini sportivi dedicati al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena con inizio ore 20, occasione perfetta per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo grazie anche a un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo per l'evento, ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

GLI APPUNTAMENTI FINO A METÀ LUGLIO

Milano Diaz martedì 4 giugno Blue Note OFF: in scena Sagi Rei

Milano Diaz venerdì 14 giugno Salottino Sportivo: inizio

Europei calcioMilano Diaz giovedìDJSet: Dj On Stage: DJ Sally Bumps e Sara KariFirenze venerdìDJSet : Dj On Stage: DJ Sally Bumps e Sara Kari