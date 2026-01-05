Difende l'amico da un rapinatore, 15enne accoltellato a Milano

Una tentata rapina ha rischiato di finire in tragedia per due minorenni a Milano. Ad avere la peggio è stato un 15enne che, nel tentativo di difendere l'amico, è stato accoltellato al volto e al torace dal rapinatore. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Monforte e del Nucleo radiomobile sono sulle tracce dell'aggressore. Secondo la descrizione fornita dai ragazzini, si tratta di un giovane nordafricano.

L'accoltellamento

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un parchetto di viale Sarca, alla periferia del capoluogo lombardo, non distante dal Bicocca Village, un centro commerciale. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, i due amici stavano passeggiando quando sono stati avvicinati dal malintenzionato: " Dammi il tuo giubbotto ", ha detto il rapinatore a uno dei ragazzini minacciandolo con un coltello. L'amico è intervenuto per difenderlo ed è stato colpito con due fendenti. Subito dopo l'aggressore si è dileguato. Sul posto sono interevenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il 15enne accoltellato è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dov'è ancora ricoverato.

I precedenti

Sono sempre più frequenti gli episodi di aggressioni violente ai danni di minorenni per le strade di Milano. A dicembre, in via San Gregorio, non lontano da corso Buenos Aires, in pieno centro, un branco di ragazzini aveva accerchiato e minacciato con una lama un 15enne, derubandolo degli effetti personali. Dopodiché lo avevano costretto ad andare a uno sportello del bancomat per prelevare denaro. Quando si sono resi conto che sulla carta prepagata non c'erano soldi, hanno costretto il giovane a chiamare il padre: " Se non metti i soldi sulla scheda, ammazziamo tuo figlio ", era stata la minaccia.

Per fortuna l'uomo era riuscito a geolocalizzare lo smartphone del figlio e far intervenire i carabinieri sul posto. I presunti aggressori sono stati identificati nei giorni scorsi. Si tratta di un 20enne di origine tunisine, due minorenni stranieri e una ragazza italiana, tutti residenti nel Bergamasco.