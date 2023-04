"Diffonderemo carne sintetica". L'assurda protesta dei Verdi

“Noi animalisti diffonderemo la carne artificiale, anche se vietato. Faremo delle azioni di disobbedienza civile". Questo l'assurdo proposito che Davide Celli, consigliere comunale dei Verdi a Bologna e delegato del sindaco di centrosinistra Matteo Lepore ai diritti degli animali, ha espresso nelle scorse ore in consiglio comunale.

Un'uscita, quella dell'esponente di sinistra, che appare decisamente strumentale, alla luce del disegno di legge presentato e approvato dal Consiglio dei Ministri per vietare la produzione e l'immissione sul mercato " di alimenti e mangimi sintetici ". Una "battaglia" contro la carne sintetica, quella portata avanti dal governo Meloni, che sta fin qui riscontrando il favore dei cittadini: secondo il recente sondaggio di Termometro Politico, il 67% degli italiani si sono detti favorevoli all'iniziativa del centrodestra.

Fra i sostenitori della proposta governativa figura anche il virologo Matteo Bassetti, che solo un paio di giorni fa ha ribadito a suo avviso come la priorità dei laboratori debba essere quella di produrre antibiotici e medicinali (e non bistecche). Celli, pur di giustificare la propria presa di posizione evidentemente non esente da considerazioni di carattere squisitamente politico, avrebbe tirato in ballo futuri scenari che appaiono a dir poco surreali. "In tutto il mondo stanno cercando di sperimentare il modo di produrre carne in vitro dentro a dei bioreattori. Ciascuno di noi potrà prodursi la carne sintetica così come oggi si produce il pane: lo si potrà fare in casa - le sue parole, riportate dal quotidiano Il Resto del Carlino - dicono che faccia male, ma anche fumare fa male e nessuno fino ad ora si è sognato di vietarlo. Bere alcol fa male, ma nessuno fino ad ora lo ha vietato. Mangiare cibi troppo salati o troppo dolci fa male, eppure lo zucchero e il sale non mancano sulle nostre tavole".