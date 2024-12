Entrano in metro, strappano la collana d'oro e tentano la fuga: fermati due marocchini irregolari

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante una certa sinistra si ostini a mettere le mani davanti gli occhi per non vedere il problema, a Milano si continua ad assistere a scene di violenza e rapine che rendono sempre più attuale e drammatico il tema della scarsa sicurezza. Non si tratta di un mero fatto di percezione, visto che i vandali e i ladri mettono concretamente a repentaglio l'ordine pubblico. In particolar modo nei luoghi affollati del trasporto pubblico. A partire dalla metropolitana, luogo preferito per mettere a segno furti e passare all'incasso. Ci hanno provato due marocchini irregolari e con precedenti, che però sono stati fermati in tempo dai poliziotti.

Mercoledì gli agenti erano impegnati in un servizio contro i reati predatori nelle zone della movida e nelle vicinanze della stazione Centrale di Milano. Verso le 20:15 hanno notato in via Vitruvio un comportamento anomalo da parti di due uomini: stavano osservando alcune persone vicine all'ingresso di un hotel e poi si sono allontanati nel sottopassaggio della stazione metropolitana M2 Centrale in direzione Famagosta. E lì sono scattati i forti sospetti degli uomini in divisa.

Così i poliziotti hanno seguito da lontano i due stranieri, che stavano tenendo sott'occhio i passeggeri in attesa del treno per poi avvicinarsi a una ragazza. All'arrivo del mezzo, i marocchini sono saliti a bordo e hanno messo in pratica il piano per cercare di incastrare la cittadina americana di 21 anni: il 24enne si è posizionato davanti la vittima che stava per salire sul convoglio e le ha strappato dal collo la collana in oro; invece il complice 22enne da lontano monitorava la situazione per poter avvertire il compagno in caso di eventuali anomalie e allarmi.

I due hanno tentato la fuga, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di assicurarsi il colpo messo a segno in metro. Ma i poliziotti avevano assistito alla scena: così sono entrati in azione e hanno fermato il 22enne nelle vicinanze del treno, mentre l'altro giovane di 24 anni è stato bloccato in un cantiere in via Lepetit (angolo via Scarlatti) dopo un lungo inseguimento. La collana, poco prima rubata e di cui il giovane aveva tentato di disfarsi, è stata recuperata.

I due cittadini marocchini - entrambie con, per furto con strappo in concorso - sono stati arrestati e assicurati alla giustizia. L'episodio richiama anche il tema dell'accoglienza indiscriminata, che permette agli irregolari di girovagare per le strade dell'Italia mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini.