Fanno saltare in aria un'abitazione durante uno sgombero nel Veronese, morti tre carabinieri

A causa di un'esplosione in un casolare di Castel D'Azzano (Verona) sono morti tre carabinieri e ci sono almeno 13 feriti tra militari e agenti di polizia. Un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo familiare è tutt'ora ricercato nella zona.

Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno vivevano tre persone, quando si è verificata la deflagrazione. Sarebbe stata la donna a causare l'esplosione.

L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di un "bilancio drammatico, ipotesi gas all’origine” dell’esplosione. Il vicesindaco di Castel D’Azzano fa sapere che gli occupanti "non volevano lasciare la casa" e che il sottotetto dell’abitazione era "saturo di gas".

La dinamica

Da fonti vicine agli inquirenti si apprende che la casa era satura di gas e l'esplosione sarebbe stata innescata all'apertura della porta d'ingresso, investendo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi, di allontanare tre fratelli dal fondo e che non era mai andato a buon fine dopo le minacce di farsi saltare in aria. Così sono stati fatti arrivare sul posto carabinieri dei Reparti speciali e agenti dell'Uopi, specializzati in azione antiterrorismo considerato il pericolo dell'intervento.

"Non volevano abbandonare la casa"

I proprietari del casolare "non volevano abbandonare la casa ma c'era un ordine del giudice di eseguire lo sgombero, quindi carabinieri e polizia di Stato vi hanno dato esecuzione". Così a Rainews24 Antonello Panuccio, vicesindaco di Castel d'Azzano, nel Veronese, dove hanno perso la vita tre carabinieri. "In Comune si conosceva la situazione della famiglia ed eravamo pronti ad accoglierli in qualche sistemazione provvisoria in strutture qui nella zona", spiega il vicesindaco sottolineando che "in realtà non erano soggetti fragili", in quanto nel casolare "non c'erano minori e nemmeno anziani". Si trattava di "agricoltori che coltivavano i campi, che purtroppo sembra siano stati coinvolti in fatti criminosi e hanno dovuto subire l'esecuzione forzata del recupero del credito sulla casa, che era uno dei pochi beni che avevano". Si tratta di "persone in età lavorativa, quindi il Comune doveva dare un supporto più di tipo logistico che di servizi sociali".

Crosetto: "Onore ai tre carabinieri"

"Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre Carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d’Azzano, travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero", afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Desidero rendere onore alla memoria del luogotenente carica speciale Marco Piffari, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio personale, come Ministro della Difesa, come padre e come cittadino, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro cari e a tutta l’Arma dei Carabinieri. Ho manifestato la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, assicurando la piena e concreta vicinanza della Difesa in questo momento così doloroso. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto e rispetto intorno ai familiari dei militari caduti. Esprimo inoltre la mia più sentita vicinanza e il mio pieno sostegno ai Carabinieri, agli agenti delle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti nell’esplosione.

A loro va il nostro pensiero, la nostra gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione. Il loro coraggio, la loro dedizione e il loro spirito di servizio rappresentano un esempio straordinario di amore per il Paese e per i valori che lo tengono unito".