Eva Air, un anno di crescita per il volo diretto da Milano Malpensa a Taipei

Il 27 ottobre 2022 decollava dall’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa il primo volo diretto di Eva Air con destinazione lo scalo di Taipei Taoyuan con a bordo 300 passeggeri e la compagnia aerea di Taiwan celebra il primo anno di operatività, di creascita e di collaborazione con Sea Aeroporti di Milano. Decollo che ha rappresentato un momento storico atteso a lungo dai dipendenti del branch italiano del vettore perché l’apertura della rotta Taipei-Milano era prevista nel febbraio 2020, ma lo scoppio della pandemia ha obbligato il mondo a una “pausa” di tre lunghi anni, costringendo il personale Eva Air ad attendere pazientemente il ritorno alla normalità.

Con l’inaugurazione del collegamento la compagnia aerea ha adottato in Italia un modello operativo differente da quello di molte altre compagnie straniere perché per la maggior parte degli italiani Eva Air, che ha ricevuto numerosi premi e ha oltre 30 anni di esperienza, è relativamente sconosciuta. Così, per accelerare il passo e suscitare grande interesse nel mercato è diventata protagonista di diverse campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media. Inoltre, parallelamente alle classiche attività di marketing sono state realizzate alcune iniziative molto speciali: durante la Fiera Internazionale TTG Travel Experience di Rimini di quest’anno, ad esempio, alcuni esperti di cucina taiwanese hanno preparato e distribuito ai visitatori dello stand il bubble tea, celebre bevanda taiwanese.

Per integrarsi nella cultura italiana, come sottolineato da Eric Hsueh, general manager Italia, è nata una collaborazione con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie a cui sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito ufficiale di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe competitive.

Per quanto riguarda la struttura del personale in Italia, è stato creato un team multiculturale coinvolgendo persone provenienti da tutto il mondo con un background lavorativo ricco di esperienze, anche in settori diversi, una scelta, sottolinea Eric Hsueh, perfettamente in linea con la cultura aziendale: “L’esperienza maturata dal nostro personale in quest’anno, assieme ai diversi background lavorativi, ha permesso al nostro team di entrare in sintonia con la filosofia della compagnia, lavorando a stretto contatto tutti i giorni con grande impegno e passione”.

Celebrando il primo anniversario del volo Milano-Taipei, la compagnia conferma l’impegno ad agevolare la reciprocità tra i due Paesi, promuovendo il turismo, gli affari e gli scambi culturali permettendo in questo modo ai taiwanesi di scoprire Milano, straordinaria capitale mondiale della moda e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese.

Eva Air è membro di Star Alliance e una delle 10 compagnie aeree a 5 stelle di Skytrax a livello mondiale, classificandosi al 7° posto della World’s Top 10 Airlines e assicurandosi altre posizioni nella top 10 di Skytrax nelle categorie Economy Class Onboard Catering, Best Business Class Airlines, World’s Best Airline Cabin Cleanliness, World’s Best Airport Services.

Fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, fa parte di Evergreen Group ed è una società sorella di Evergreen Line, leader mondiale nel trasporto di container. Ha una flotta che conta oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus che operano verso oltre 60 destinazioni internazionali tra Asia, Oceania, Europa e Nord America dove i gateway sono Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver. Tutte le informazioni su destinazioni, orari, servizi e biglietti su http://www.evaair.com