"È socialmente pericoloso". L'Arcigay attacca l'evento (sold out) di Vannacci

L'Arcigay ha attaccato duramente il generale Roberto Vannacci, definendo la presentazione del libro Il mondo al contrario fissata per le 18 di oggi a Viterbo un "evento socialmente pericoloso" . Anche stavolta, tuttavia, l'iniziativa ha fatto a quanto pare registrare il tutto esaurito: tutti i posti disponibili alle Terme dei Papi sono stati a quanto sembra già prenotati. Questa la polemica sorta nelle scorse ore nella città del Lazio. Un evento organizzato da Umberto Fusco, esponente di Forza Italia ed ex-ufficiale dell'Esercito, al quale l'Arcigay si è opposta con forza. E in una nota dai non priva di punti surreali pubblicata oggi dalla stampa locale, l'associazione non ha risparmiato critiche. "Arcigay Viterbo desidera esprimere la propria ferma opposizione alla presentazione del libro "Il mondo al contrario" di Roberto Vannacci, segnalando la natura biasimevole e socialmente pericolosa dell'evento di diffusione dei contenuti - si legge nel comunicato, su ViterboToday - anche da una veloce rassegna dei contenuti, emerge un intento finalizzato alla discriminazione e alla marginalizzazione patologizzante delle minoranze sessuali, oltre che di quelle etniche e del genere femminile in senso più ampio".

Gli esponenti dell'Arcigay hanno poi posto l'accento sul fatto che l'evento fosse sold out. E nell'annunciare l'intenzione di non indire manifestazioni di protesta, hanno rivolto un invito ai partecipanti. "La diffusione di informazioni come quelle esposte da Vannacci può rappresentare un pericolo per la salute della comunità e degli individui che ne fanno parte - prosegue la nota - invitiamo l’autore, come anche Umberto Fusco e gli ospitanti, a rivolgersi al nostro Sportello antidiscriminazione. Per poter intraprendere un percorso di costruzione di significati più in linea con quanto ormai generalmente noto in qualsivoglia organizzazione nazionale e internazionale sul tema della popolazione Lgbt+, dell’etnia, del genere, dei diritti civili, del rispetto umano, dei costi sociali e sanitari conseguenti alle condotte d’odio sulle voci di spesa statali".