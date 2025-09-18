La Ferrari non rispetta i limiti. Gli agenti lo fermano, ma niente multa: è polemica

Scoppia la polemica social dopo la pubblicazione su Instagram di un video in cui si vedono due agenti della polizia locale di Milano fermarsi per ammirare una Ferrari. Non c'è ovviamente nulla di male nel dimostrare apprezzamento nei confronti di una supercar, il problema è che i poliziotti non avrebbero tenuto conto del fatto che il bolide avesse violato i limiti di velocità.

L'episodio, come abbiamo detto, si è verificato a Milano, per la precisione in zona Susa/Indipendenza. La Ferrari aveva appena percorso via Giustiniano, via Gaio e via Castel Morrone ad una velocità di 80 km/h, ignorando di sana pianta il limite di 30 m/h imposto dallo scorso 2024. Insomma, la supercar stava sfrecciando, sprezzante delle regole, in Zona 30, ma a quanto pare la cosa sarebbe stata ignorata. Nel video pubblicato sul profilo @6to6motor, infatti, si vedono due poliziotti avvicinarsi, ma non per redarguire l'automobilista.

Dopo aver chiesto a chi si trovava al volante se parlasse italiano, uno degli agenti si è congratulato in inglese per la bella auto: "One of the best car in the world". Il tutto accompagnato da una fiera stretta di mano. La conversazione in inglese è poi andata avanti. Altri complimenti all'auto, qualche battuta. A un certo punto l'automobilista, lusingato, ha addirittura voluto far ascoltare agli agenti il rombo del motore della potente vettura. E la violazione dei limiti di velocità? Passata in secondo piano.

Un episodio del genere, finito poi sui social, non poteva non destare polemiche. Gli utenti sono insorti. I milanesi, in particolar modo, non hanno tollerato un comportamento simile. "La polizia che si congratula con uno che va a gran velocità sulle strade cittadine. Questa è Milano!" , ha sbottato qualcuno. "Lui fa 80km/h in centro e si prende i complimenti dal vigile. Patetici" , ha dichiarato un altro.

Nel pubblicare il video, @6to6motor ha commentato: " Cose del genere accadono durante la nostra avventura europea al volante. Il nostro Sixter @jonathangak e il suo incontro a Milano con un agente di polizia appassionato di #supercar quanto noi, se non di più... è un piacere, vero? ".

Gotta love the passion of the Italian cops (Bisogna amare la passione dei poliziotti italiani)

Best police reaction ever (La migliore reazione della polizia di sempre)"

"Italian police love Ferrari and Alfa Romeo (La polizia italiana ama Ferrari e Alfa Romeo)".

Tante le battute sotto il filmato: "", "