Fondazione Fiera Milano, il racconto delle emozioni olimpiche

Cosa vuol dire “raccontare un’Olimpiade”? A meno di cento giorni all’accensione della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, Fondazione Fiera Milano, che grazie ad importanti lavori di adeguamento dei padiglioni del quartiere espositivo di Rho, ha realizzato gli spazi per le gare di Speed Skating e Hockey, ha organizzato, nell’ambito di Bookcity25, un incontro aperto al pubblico per provare a rispondere a questa domanda venerdì 14 novembre alle ore 18 presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori/Laboratorio in via Marco Formentini 10.

All’incontro prenderanno parte Davide Corritore, vicepresidente di Fondazione Fiera Milano, Paolo de Chiesa, il più giovane componente della celeberrima Valanga Azzurra di sci, Valentina Marchei, campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio e Giovanni Bruno, editorialista e commentatore per Sky Sport, tra i massimi esperti di sport invernali.

Le Olimpiadi, così come i Mondiali e gli Europei e altre competizioni internazionali, racchiudono in pochi giorni una concentrazione di emozioni nate da anni di impegno, sacrifici e investimenti che sono anche un importante lascito sul territorio. Queste emozioni si amplificano ancor di più quando si svolgono in spazi che in origine erano stati progettati per scopi diversi, come ad esempio un padiglione fieristico.

L’evento è l’occasione per compiere un viaggio attraverso la magia dello sport, raccontata dalle diverse prospettive dei protagonisti: da chi ha solcato le più celebri piste da sci e le piste di pattinaggio di tutto il mondo, a chi le ha narrate e condivise con il pubblico, fino a chi, con impegno, visione e

risorse, ha trasformato spazi e strutture in luoghi capaci di ospitare un evento di portata globale. Un’occasione per scoprire come passione, talento e progettualità si intrecciano per creare l’emozione unica dell’Olimpiade.