La ginnastica per gli over

Praticare esercizio fisico, anche in età avanzata, è un toccasana per la salute. La ginnastica per anziani - intesa come allenamento soft - aiuta a mantenersi in forma giovando sia all’apparato muscolo-scheletrico che alla circolazione e all’equilibrio. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e quali sono gli esercizi che si possono praticare anche in completa autonomia.

Perché fare ginnastica fa bene agli anziani

La ginnastica per gli anziani prevede un programma di allenamento soft (leggero ndr) che mira a migliorare le condizioni generali di salute della persona favorendo la mobilità articolare e muscolare (quando si dice “sciogliere le articolazioni”). Non solo.

I benefici dell’allenamento sono molteplici, anche per l’umore. Ecco, nello specifico, quali sono:

tonifica e distende i muscoli;

assicura maggiore flessibilità;

favorisce la circolazione cardiovascolare;

lubrifica giunture e legamenti;

previene infiammazioni e infortuni;

migliora l’equilibrio e la coordinazione;

corregge la postura;

ha un’efficace azione rilassante e distensiva.

In linea generale, condurre uno stile di vita attivo, in abbinamento ad un regime alimentare equilibrato, favorisce la longevità sana contrastando l’invecchiamento.

Cosa serve per fare ginnastica a casa

Come già accennato, la ginnastica può essere praticata anche a casa. Ciò non toglie che, per una resa ottimale dell’allenamento, ci si possa rivolgere ad un personal trainer o frequentare un corso mirato presso una struttura abilitata (palestra, centro sportivo o riabilitativo eccetera).

Trattandosi perlopiù di esercizi a corpo libero per persone in età avanzata, questo tipo di allenamento non richiede l’ausilio di attrezzi professionali né tantomeno un abbigliamento sportivo ad hoc. Tuttavia è consigliabile un vestiario adeguato di modo da favorire i movimenti del corpo ed evitare anche il minimo rischio di infortunio.

Vediamo cosa serve:

una tuta comoda o un paio di leggins;

una maglia in cotone traspirante;

calze o calzini antiscivolo;

scarpe da ginnastica;

Quanto agli accessori, potrebbe essere utile un tappetino gommato - detto anche anti trauma - o un classico materassino da palestra.

Gli esercizi da fare a casa

Nella fattispecie, la ginnastica per anziani consiste in alcuni esercizi soft, eseguiti in serie, che lavorano sulla flessibilità del tono muscolare e delle articolazioni. I movimenti sono graduali e a impatto ridotto, ovvero, a bassa intensità (senza sforzo eccessivo il corpo).

L’allenamento prevede allungamenti, distensioni, stretching e, in alcuni casi, anche sessioni soft di addominali. Ecco qualche esempio replicabile a casa.

Esercizio di rafforzamento muscolare per le braccia

Sedersi su una sedia con le braccia lungo i fianchi, estenderle rivolgendo i palmi in su e poi allungarle verso l’alto cercando di mantenere le spalle dritte. Quindi ritornare in posizione iniziale. Ripetere l’esercizio per 10/15 volte espirando quando si sollevano le braccia e inspirando quando si abbassano.

Esercizio di distensione della schiena

Distendersi sul tappetino in posizione prona (con la schiena sul pavimento ndr). Piegare le braccia toccando le orecchie con la punta delle dita. Sollevare lentamente il busto mantenendo le gambe sempre distese e allineate. Quindi distendersi nuovamente. Ripetere l’esercizio circa 10 volte.

Esercizio per la mobilità del collo

Davanti allo specchio, in piedi, guardare dritto restando in posizione eretta. Sovrapporre la mano destra alla spalla sinistra. Con le spalle abbassate, effettuare una leggera flessione della testa verso la spalla destra e poi verso la sinistra. Ripetere la torsione, per ciascun lato, 10 volte.

Esercizio di equilibrio posturale e per la respirazione

Da in piedi, piegare leggermente il busto in avanti. Quindi, inspirare profondamente e poi espirare facendo uscire lentamente tutta l’aria. Ritrarre l’addome per cinque secondi. Rilassarsi e respirare un paio di minuti prima di ripetere l’esercizio.