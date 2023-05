Giovane mamma sparisce dagli Usa con la figlia contesa, ora rischia l'arresto

Una giovane donna italo-inglese è ricercata in Italia con l’accusa di sottrazione di minore. La ragazza sarebbe infatti scappata in Italia con la figlia di appena 13 mesi dopo che le era scaduto il visto negli Stati Uniti.L’ex compagno, che vive appunto negli Usa, ha denunciato la fuga della giovane e lanciato un appello affinché sia ritrovata la figlia Ollie.

La breve vacanza in Italia, il ritorno e poi la fuga

Un tribunale degli Stati Uniti, a cui si è rivolto il padre della bambina, ha emesso una sentenza che impone l'immediato rientro della piccola, di soli 13 mesi, senza la madre sprovvista di visto, in America. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Cassino e dalle forze dell’ordine italiane, la giovane madre si sarebbe vista negare l’ingresso negli Stati Uniti dopo una breve vacanza trascorsa in Italia, nella zona di Villa Latina vicino Frosinone, dove sono originari i nonni della bambina. A quel punto la giovane sarebbe tornata in Italia assieme alla piccola che però, essendo nata negli Stati Uniti, è cittadina americana. Per questo il padre della bimba ha denunciato la scomparsa della ex compagna e soprattutto quella della figlia. Da qui la denuncia per il reato di sottrazione di minore. L’ex compagno della ragazza si è infatti rivolto ai giudici degli Stati Uniti per ottenere la custodia unica della figlia.

La sentenza Usa al tribunale dei minori di Roma

I giudici americani hanno comunicato la sentenza al tribunale dei Minori di Roma che a quanto pare, in un primo momento, ha individuato la giovane madre e ha disposto che prima del trasferimento negli Stati Uniti vengano effettuati degli incontri protetti per consentire alla bambina di socializzare con il genitore. A questo appuntamento la giovane madre non si è presentata ed è appunto sparita nel nulla con la bambina che ancora si nutre del latte materno. Ora la polizia e la procura di Cassino la stanno cercando nelle province di Latina e Frosinone. Per lei l’accusa è pesante, sottrazione di minore. Rischia l’arresto.