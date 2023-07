"Un'altra Saman". Picchiata e minacciata per il no al matrimonio combinato

Erano stati accusati di averla minacciata di morte e di averla picchiata, non accettando il suo rifiuto al matrimonio che avevano combinato per lei. E adesso, dovranno difendersi dall'accusa di maltrattamenti in concorso, con la prima udienza fissata per il prossimo 26 settembre. La procura di Modena, proprio nelle scorse ore, ha infatti ottenuto il rinvio a giudizio per quattro delle persone coinvolte in questa storia: si tratta dei genitori, della zia e della nonna della ragazza indiana di 19 anni vittima dei maltrattamenti. La giovane, dopo esser stata accolta in una struttura protetta, avrebbe di recente sposato il ragazzo per il quale ha detto "no" all'unione con uno sconosciuto che la famiglia aveva già disposto per lei. Ma ha potuto farlo solo dopo essersi allontanata dai familiari, i quali secondo l'accusa apparivano davvero disposti a tutto pur di far sì che la giovane rispettasse l'accordo matrimoniale che loro aveva già preso.

Secondo i loro piani, subito dopo il diploma, l'adolescente avrebbe dovuto lasciare l'Italia per tornare in India, dove era stata già promessa ad un uomo. E quando la diretta interessata confessò al padre di non voler obbedire, in quanto innamoratasi di un connazionale residente in provincia di Modena (il suo attuale marito) sarebbero scattate le sevizie. A turno, i parenti, avrebbero iniziato a picchiarla e a seguirne gli spostamenti. La giovane, che presentava evidenti ecchimosi, era stata segregata in camera e costretta al digiuno. In un'occasione, avrebbe persino sentito il padre pianificare la sua uccisione e quella del suo compagno. "Dobbiamo uccidere anche il suo ragazzo - la frase pronunciata dal genitore, che la ragazza avrebbe riportato anche agli investigatori - pagherò qualcuno per farlo". Ad accorgersi di come qualcosa non quadrasse, lo scorso marzo, fu la preside dell'istituto scolastico frequentato dalla diciannovenne.