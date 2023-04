"Un'altra Saman". La 19enne indiana si ribella al matrimonio combinato

" Sto cercando di salvare una ragazza che ha una storia identica a quella di Saman ma la burocrazia non se ne fa carico ed emergono tutte le falle del sistema ". È quanto racconta l'avvocato Barbara Iannuccelli, uno dei legali del fidanzato di Saman Abbas, che si è fatta carico di una 19enne indiana maltrattata dai genitori per essersi opposta al matrimonio forzato con un connazionale. La giovane ha denunciato i famigliari ma " dopo cinque ore passate in commissariato, - racconta il legale in un'intervista a Repubblica - non c'era nessuna possibilità di collocamento in protezione. Così la ragazza dormirà a casa della sua preside, l'unica persona disposta a ospitarla ".

"Come Saman, la picchiano"

Un "caso fotocopia" di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e l'1maggio del 2021 per essersi opposta alle nozze combinate con un cugino nel Paese d'origine. Stando a quanto racconta l'avvocato Iannuccelli, la 19enne indiana, che vive nel Modenese, subisce maltrattamenti da parte dei genitori da quando ha opposto rifiuto al matrimonio con un connazionale. " Padre, madre, zio, nonna la picchiano, la tengono segregata , - spiega il legale - le hanno preso i documenti perché rifiuta un matrimonio forzato, si è innamorata di un altro ragazzo ".

La richiesta d'aiuto

La vita della 19enne è stata stravolta in un paio d'ore. Ieri pomeriggio, di ritorno da scuola, i genitori le hanno sequestrato il cellulare. Disperata, la giovane ha contattato l'avvocato sui social: " È riuscita a comunicare con me grazie ai social, ha chiesto di vederci - dice Iannuccelli - ho cancellato tutti i miei impegni, l'ho fatto per una forma di riscatto personale rispetto alla situazione di Saman che non ho potuto gestire, non l'ho potuta salvare ".

La denuncia

Accompagnata dal legale in commissariato, la ragazza ha denunciato i familiari per maltrattamenti e costrizione al matrimonio. Nonostante abbia verbalizzato, alla vittima non è stata prospettata ancora alcuna soluzione: " Io capisco che una situazione d'urgenza si possa scontrare con le falle del sistema, - spiega Iannuccelli - posso immaginare che i servizi sociali abbiano cercato un posto protetto ovunque, ma quelle cinque ore sono state tempo perso, con una ragazza che vive una situazione terribile e che ha capito che la sua vita sarebbe cambiata per sempre, ritrovandosi da sola al mondo, se non con me e altre persone, come la sua preside, che si sono assunte anche un dovere morale al di là del loro lavoro ".

L'appello: "I genitori la stanno cercando"