"Ho paura di uscire". Vetro dell'auto spaccato: lo sfogo di Bianca Atzei contro Milano

La sinistra preferisce continuare a chiudere gli occhi di fronte ai fatti e parla di un problema di mera percezione, tra l'altro elevando Milano a pregiato modello di riferimento, ma ogni giorno si registrano episodi che mettono in evidenza come la sicurezza sia diventata una vera e propria emergenza. Nel corso degli anni il grido d'allarme è arrivato anche da diversi personaggi famosi. L'ultima a denunciare la situazione nel capoluogo lombardo è stata Bianca Atzei, che sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a uno sfogo.

La cantautrice nelle storie ha denunciato un fatto che la coinvolge direttamente e che, anche se non drammatico, ha comunque dei riflessi sul piano personale. Per la seconda volta, nel giro di appena un mese, hanno spaccato il vetro della sua macchina. " In pieno centro ", ha aggiunto. Dunque non in un quartiere di periferia abbandonato o in una zona malfamata. Ed è un dettaglio non da poco, perché testimonia che gli episodi di insicurezza riguardano anche il centro della città.

Atzei si è comunque detta fiduciosa e ha avvertito il malintenzionato che molto probabilmente verrà identificato: " La bella notizia è che c'è una bella telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino ". E a quel punto potrebbe partire la segnalazione alle forze dell'ordine con tanto di denuncia, nella speranza che il responsabile venga affidato alla giustizia per il gesto che ha commesso.

Ma la questione non riguada solamente la sua vettura. La cantautrice ha fornito altri particolari sulla sua considerazione nei confronti di Milano, spiegando che lasciare casa per spostarsi in città è ormai diventato una sorta di gesto eroico. Un incubo, in sostanza, a suon di palpitazioni: " Ovviamente da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola se non con il mio compagno ". Non solo: anche muoversi nel tardo pomeriggio è fonte di ansia e tormenti. " Dalle 18 in poi uscire con mio figlio mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro ", ha concluso.

Non è la prima volta che Atzei è vittima di malintenzionati.

Nell'estate del 2023 si era allontanata 5 minuti dall'auto per entrare in un negozio e un ragazzo ne aveva approfittato per rubargliela; poi la macchina è stata ritrovata grazie al sistema Gps. In quel caso era partito anche il frenetico tam tam sui social per chiedere agli utenti di segnalare qualsiasi avvistamento.