I migranti scappano dai controlli. È rischio tubercolosi

"Esprimiamo seria preoccupazione per le ultime notizie giunte a seguito dell’ordinanza di sgombero emessa dal sindaco di Pistoia. La presunta presenza di soggetti malati di tubercolosi, ormai di pubblico dominio, è fatto gravissimo e da affrontare con assoluta urgenza". Questa la posizione del Comitato dei residenti per Vicofaro, che non ha nascosto i propri timori per quanto avvenuto nei giorni scorsi nella ben nota frazione del Comune di Pistoia. E i membri del comitato hanno quindi sollecitato le operazioni di sgombero dei locali della parrocchia di don Massimo Biancalani, previste dall'ordinanza firmata dal sindaco di centrodestra alcuni giorni fa (dopo il sopralluogo dei tecnici di Asl). Un'operazione rimasta però in stand-by a seguito del ricovero nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Jacopo di un migrante ospite della struttura, che ha indotto Ausl Toscana Centro ad attuare uno "screening sanitario" ancora in corso.

Secondo gli abitanti della zona però, alle problematiche già note stanno aggiungendosi nuove criticità: negli spazi della chiesa di Santa Maria Maggiore si trovavano oltre 150 migranti, ma nelle scorse ore il numero sarebbe drasticamente calato perché molti di loro si sarebbero allontanati dalla comunità di don Biancalani per sottrarsi ai controlli sanitari. "Molti residenti di Vicofaro sono ad esempio stati testimoni oculari della vera e propria fuga di un migrante che era stato fatto salire su un’ambulanza, per andare ad eseguire controlli medici con tutta probabilità relativi alla tubercolosi - si legge nella nota diramata dal comitato - con queste premesse, sarà pressoché impossibile far sì che tutti gli occupanti possano effettivamente sottoporsi ai test sanitari prescritti. E il rischio di contagio non potrà far altro che moltiplicarsi". Su queste basi, il monitoraggio sanitario rischierebbe a loro avviso di rivelarsi inefficace per circoscrivere un eventuale focolaio di tubercolosi. E per quanto concerne lo sgombero, il Comitato dei residenti non sembra avere dubbi: l'esperienza di accoglienza del "prete dei migranti" deve concludersi al più presto.