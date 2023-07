Incendio nella Rsa, la tragedia scuote l'Italia: le reazioni della politica

Una vera e propria tragedia quella avvenuta stanotte nella casa di riposo "Per Coniugi", in via dei Cinquecento, a Milano. Il bilancio è drammatico: sei morti e ottantuno intossicati, tra cui due persone in gravissime condizioni attualmente ricoverate al Niguarda e al San Raffaele. Mentre le autorità locali stanno lavorando per ricostruire le dinamiche del terribile evento, il mondo della politica pensa alle vittime e si stringe ai loro familiari.

Il dolore di Giorgia Meloni

Non sono mancate le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa mattina il premier ha rilasciato un commento sui propri profili social: " A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell'incendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti ".

Sconvolti il vicepremier

" Esprimo, a nome del governo, le condoglianze alle famiglie delle vittime dalla tragedia nella Rsa di Milano, e gli auguri di pronta guarigione a tutti i feriti, persone anziane che ci stanno a cuore, hanno lavorato una vita per l'Italia ", ha dichiarato anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervemuto al programma Morning news su Canale 5. " Seguiamo con interesse e attenzione la vicenda, un incendio che ha ferito tutta la comunità nazionale ", ha aggiunto.

"Profondamente addolorato per il tragico bilancio dell'incendio divampato nella notte nella Casa per coniugi di Milano ", ha dichiarato anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. " Una preghiera per le vittime e un pensiero a chi sta lottando per la vita, esprimendo piena vicinanza alle famiglie coinvolte ".

Il cordoglio dei politici

" La mia vicinanza alle vittime coinvolte nell'incendio in una struttura per anziani a Milano. Un augurio di pronta guarigione ai feriti ", ha commentato Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione.

Vicinanza espressa anche da Daniela Santanchè, ministro del Turismo e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia. " A loro giungano le mie più sentite condoglianze. In attesa che sia fatta chiarezza sulle dinamiche dei fatti, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai vigili del fuoco per il loro incessante lavoro teso a salvare quante più vite possibili ", ha affermato.

Cordoglio di Forza Italia per la vicenda e solidarietà nei confronti delle famiglie. Questo il messaggio portato dalla presidente dei senatori di FI Licia Ronzulli. " Una tragedia che ci rattrista profondamente. La nostra vicinanza va in questo momento a tutti coloro che stanno piangendo la scomparsa dei loro cari, avvenuta in un modo così tragico, e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. Un ringraziamento va alle squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta e sono riuscite a mettere in salvo tanti altri ospiti della struttura evitando un bilancio ancor più drammatico ", ha dichiarato, come riportato da ItalPress.

" Il pensiero mio e di Azione va alle vittime, alle famiglie e a tutta la città di Milano. Ci stringiamo al loro dolore e auguriamo una veloce guarigione ai feriti ", ha scritto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

La politica sul territorio

" Regione Lombardia esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime del grave incidente accaduto a Milano ", ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha ringraziato i soccorritori e augurato una pronta guarigione ai feriti. "La Regione Lombardia si è immediatamente messa a disposizione per cercare di rivolvere situazioni o problematiche connesse all'accaduto, prima fra tutte la 'ricollocazionè degli ospiti della struttura ", ha aggiunto.

" Una tragedia che accomuna tutta Milano. Sono vicina, sapendo di interpretare tutto il Consiglio Comunale, ai famigliari delle vittime, ai feriti e a coloro che sono rimasti intossicati ", ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, auspicando che venga presto fatta chiarezza sulla vicenda.