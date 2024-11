Kespettacolo con karaoke e musica al Diaz 7 Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamento con il karaoke questo giovedì 14 novembre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano con una serata che offre l’opportunità unica di essere i veri protagonisti di una serata "cantata" e di assistere a un vero e proprio spettacolo musicale. Diaz 7, infatti, si trasformerà in un palcoscenico dedicato a Kespettacolo, l’applicazione che sta diventando virale grazie alla possibilità che offre: con più di 30 microfoni contemporaneamente attivi, sarà infatti divertente per il pubblico cantare con gli amici in duetti epici o dar vita a mash up da brivido con le parole di tutte le canzoni del mondo saranno visibili sullo schermo e accompagneranno gli ospiti, dai revival arrivando fino alla dance e al reggaeton.

Una serata perfetta per chi ama sentirsi trasportare dalla musica e un’occasione unica per creare sintonia tra le tante voci, grazie anche ai sistemi che le migliorano e miscelano quella originale dell'artista. Non solo, l’app di Kespettacolo permetterà di scoprire quante calorie si bruciano cantando durante la serata e altre metriche davvero divertenti.

Divertimento e passione per la musica saranno garantiti così come sarà piacevole sentirsi coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità. L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno ancora tre serate fino alla fine dell’anno dedicate alla musica (presso il Sisal Wincity Catania), mentre al Diaz 7 vi attenderà un salottino sportivo rivolto al mondo del calcio e una serata di magia, per anticipare il fascino del Natale.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento “Kespettacolo” del 12 novembre al Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA FINO DICEMBRE

SWC MI Diaz: giovedì 14 novembre Karaoke con Ke spettacolo

SWC MI Diaz: giovedì 21 novembre

con Nicola AmorusoSWC Catania: giovedì 5 dicembrecon Sally Bumps e Sara KariSWC MI Diaz: giovedì 12 dicembrecon Andrea Paris