Legata e rapinata in casa: notte di terrore per l'ex top model

È stata legata e rapinata in casa da tre individui col volto coperto da un passamontagna: l'ex top model e imprenditrice nel campo della moda Roberta Martini ha vissuto attimi di vero e proprio terrore. L'episodio si è verificato nel cuore della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio all'interno dell'abitazione della 48enne, sita in zona Porta Romana a Milano.

La rapina

Sono all'incirca le ore tre e un quarto, quando tre uomini fanno irruzione in casa della Martini dopo aver forzato una finestra al piano terra. Colta di sorpresa, la donna viene minacciata dai rapinatori in cerca della cassaforte, ed è costretta a rivelarne la posizione e ad aprirla.

Dopo aver ottenuto ciò che volevano, con l'obiettivo di poter agire liberamente da quel momento in poi, gli uomini decidono di bloccarla legandole le mani e i piedi con delle fascette di plastica da elettricista. A quel punto iniziano a svuotare la cassaforte, portando via sia tutto il denaro in contanti (si parla di circa cinquemila euro) e gioielli, il cui valore è ancora da definire con precisione.

La denuncia

Una volta fatta piazza pulita, infine, i rapinatori hanno liberato la padrona di casa tagliando le fascette e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ancora scossa per l'accaduto, Roberta Martini, che non ha comunque riportato ferite, ha contattato il 112 chiedendo l'intervento sul posto delle forze dell'ordine. Nell'appartamento milanese di Porta Romana sono giunti anche gli uomini della polizia scientifica, che si occupano di effettuare i rilievi alla ricerca di indizi che possano permettere di risalire all'identità dei responsabili. Le indagini sono state affidate al reparto della squadra mobile di Milano.

Tutti i malviventi, stando al racconto successivamente fornito dall'ex top model alle forze dell'ordine durante la denuncia, avevano il viso nascosto da un passamontagna e parlavano con un accento dell'Est Europa.

Sicurezza a Milano

A Milano la questione sicurezza sta realmente diventando un problema. Solo pochi giorni fa è avvenuta un'altra rapina ai danni del manager Alessandro Del Bono, marito di Afef. L'uomo è stato assalito da un criminale a volto coperto mentre stava tornando a casa a bordo della sua Ferrari. Il malvivente ha rotto il finestrino dell'auto col calcio della pistola e ha sottratto all'impenditore un Patek Philippe da 40mila euro.