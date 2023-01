"L'orologio o ti ammazzo", poi l'assalto alla Ferrari. Così è stato rapinato il marito di Afef

Terribile esperienza per Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici e coniuge di Afef, rapinato nel centro di Milano nel tardo pomeriggio dello scorso martedì 10 gennaio.

Il 57enne, sposato dal 2021 con l'ex modella Afef Jnifen, meglio nota come Afef, stava rientrando nella sua abitazione in zona corso Monforte quando, mentre si trovava a percorrere la rampa a bordo della sua Ferrari, un malintenzionato ha mandato in frantumi il vetro del finestrino dell'auto di lusso. Subito dopo, Del Bono si è visto puntare contro una pistola.

" Dammi l'orologio o ti ammazzo ", avrebbe intimato il criminale secondo la ricostruzione effettuata dalla vittima e riportata da Il Corriere della Sera. Tramortito e spaventato, il 57enne non ha avuto il tempo di reagire.

Il malvivente ha provveduto da solo a impossessarsi di ciò che voleva, strappando dal polso dell'amministratore delegato un orologio Patek Philippe in oro bianco modello 5140 da 40mila euro. Alessandro Del Bono non ha nemmeno potuto vedere il volto del suo assalitore, che proprio per rendersi irriconoscibile aveva indossato un casco integrale. Ottenuto l'orologio, il criminale è salito in sella a uno scooter guidato da un complice ed è sparito nel traffico milanese, scortato da altri due motorini.

Ripresosi dalla rapina, Del Bono ha provveduto a contattare le forze dell'ordine. Del caso si stanno occupando gli agenti della questura di Milano, che hanno provveduto ad ascoltare più volte il racconto dell'imprenditore. Il 57enne, tuttavia, non ha potuto fornire molti dettagli, dato che il suo aguzzino aveva il volto coperto.

Gli uomini della squadra mobile stanno setacciando le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto nel tentativo di individuare il responsabile. Al momento non viene riferito altro. Gli inquirenti sospettano si tratti di specialisti della cosiddetta "scuola napoletana", abituati a colpire in scooter per rapinare automobilisti. Una rapina molto simile a quella di Alessandro Del Bono si era verificata lo scorso marzo nel quartiere di Brera, ai danni di una coppia peruviana a bordo di una Ferrari. Anche in quel caso, fu sottratto un Patek Philippe.

In seguito all'aggressione, il manager Alessandro Del Bono ha riportato solo lievi escoriazioni, e non ha avuto necessità di recarsi in pronto soccorso.