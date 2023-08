32mila euro per pedinare e colpire: così agiva la banda degli orologi di Milano

Ora che la banda degli orologi di extralusso di Milano è stata sgominata, le indagini si stanno concentrando sul modus operandi dei suoi componenti. Tra i fermati c'è Nabil Touati, un trentaquattrenne, che sembra fosse la mente dell'organizzazione. Era lui a individuare quali fossero le prede da colpire: con un solo sguardo è in grado di riconoscere il valore del prezioso da polso e la fattibilità dell'operazione. L'ultima vittima della banda è stato un turista libico, da anni residente in Canada, che aveva scelto l'Italia per le sue ferie d'agosto insieme alla famiglia.

All'uscita dall'albergo in centro, Touati ha notato che al polso l'uomo indossava un Richard Mille esclusivo del valore di oltre mezzo milione di euro. Appostandosi nei pressi dei grandi alberghi di Milano, nelle zone del lusso, è facile trovare qualcuno con indosso oggetti preziosi. A quel punto, come riferisce il Corriere della sera, comunica l'avvistamento ai complici e da quel momento il turista viene scortato a vista, anche all'interno de La Rinascente, Fahim Leulmi, un franco-algerino. La banda si tiene in contatto tramite telefono, si dà il cambio per non destare sospetti. Quando l'uomo, all'ora di cena, raggiunge corso Vittorio Emanuele, a tampinarlo sono Nazim Hanachi, un altro franco-algerino, e Wafaa Lembahej, marocchina e basista del gruppo, che mette a disposizione la sua casa in zona viale Padova per la permanenza del gruppo di malfattori in città.