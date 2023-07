Maltempo, 16enne travolta e uccisa da un albero in un campo scout nel Bresciano

Doveva trascorrere una vacanza serena e felice nel campo scout di Corteno Golgi, in Val Camonica, in provincia di Brescia, e invece in quella vallata ha trovato la morte una ragazza di soli 16 anni. La giovane donna ha perso la vita mentre dormiva nella sua tenda dopo essere stata colpita, all'alba, da un albero caduto per il forte maltempo che, nelle ultime ore, ha provocato ingenti danni in gran parte della Lombardia. Gli amici della 16enne, del gruppo scout di Como, sono stati trasferiti nella palestra del paese, poiché i vigili del fuoco hanno ritenuto molto pericoloso l’accampamento dei volontari. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai pompieri con le stesse motivazioni.

Il dramma del campo scout

Il decesso della ragazza di 16 anni a Codegolo ha sconvolto non solo la comunità dove viveva la giovane donna, ma l’intera nazione. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il premier Giorgia Meloni hanno espresso solidarietà ai familiari della vittima del drammatico incidente. “La messa in sicurezza del territorio richiede molte risorse, non porta consenso immediato, deve essere una priorità che questo governo ha ben presente” , ha dichiarato il presidente del consiglio a Rtl 102.5.

Il maltempo in Lombardia

Le piogge torrenziali che hanno colpito Milano la notte scorsa si sono abbattute anche su Pavia e nel Comasco, con forti raffiche di vento e violenti temporali. Diversi alberi sono caduti e finiti sulle strade, centinaia sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Fulmini e temporali hanno colpito duramente anche le province di Varese e Lecco mentre ieri sera un treno con a bordo circa 150 passeggeri è rimasto bloccato tra Monza e Sesto San Giovanni. Solo nella notte, grazie all'intervento dei soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, croce rossa e protezione civile, i passeggeri sono stati fatti evacuare e accompagnati in altre stazioni.

La frana

Circa 1.500 persone, invece, sono rimaste isolate ieri sera in alta Valle Brembana a causa di una frana che si è staccata dalla montagna e ha invaso la strada in località Fondra. Una massa di acqua, fango e alberi ha travolto la strada provinciale, sbarrando di fatto l'accesso all'alta valle. Gli abitanti di Isola di Fondra, Branzi, Valleve, Carona e Foppolo hanno subito una serie di disagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operai della Provincia di Bergamo con i cantonieri e gli amministratori locali. Nessuno è rimasto ferito.